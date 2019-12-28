ABD'li sanatçı Della Miles Türk otomobiline talibim - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'li sanatçı Della Miles Türk otomobiline talibim - Son Dakika

ABD'li sanatçı Della Miles Türk otomobiline talibim

6 saat önce

Amerikalı sanatçı Della Miles, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk otomobiline talibim, siparişimi buradan veriyorum diye yazdı.

ABD'li sanatçı Della Miles Türk otomobiline talibim, System.String[]

Amerikalı sanatçı Della Miles, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk otomobiline talibim, siparişimi buradan veriyorum diye yazdı. Michael Jackson ve Whitney Houston gibi birçok sanatçının vokalistliğini yapan ve 2018 yılında Müslüman olup, Türkiye'ye yerleşen Amerikalı sanatçı Della Miles, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen organizasyonla dünyaya tanıtılan yerli otomobile talip olduğunu ve sipariş vermek istediğini açıkladı. Miles, yerli otomobilin fotoğrafını kullanarak Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda, Tebrikler Türkiye. Seninle gurur duyuyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra ilk talep benden. Türk otomobiline talibim, siparişimi buradan veriyorum diye yazdı. Miles'ın paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce takipçisinden beğeni aldı.


Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:40 Kaynak: DHA
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