ABD'li şarkıcı ASAP Rocky, İsveç'te bir göçmen genci dövmek suçundan mahkum oldu
1 saat önce
Stockholm'de "göçmen kökenli genci darbetmeleri" nedeniyle haklarında dava açılan ABD'li şarkıcı ASAP Rocky ve iki koruması mahkeme tarafından suçlu bulundu
İsveç
'te bir kavgaya karıştığı için hakkında dava açılan ABD'li ünlü rap şarkıcısı ASAP Rocky ve iki koruması suçlu bulundu.
Mahkeme, 30 Haziran'da Stockholm
'de yanlarına yaklaşan "göçmen kökenli genci darbetmeleri" nedeniyle haklarında açılan davada suçlu bulunan 30 yaşındaki ASAP Rocky ve iki korumasına 2 yıl tecilli hapis cezası verdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
Çavuşoğlu'ndan 'Güvenli Bölge' açıklaması: ABD ile detaylandırılması gereken konular var Uzmanlar araştırdı! Kuzey Kutbu'nda gökten plastik yağıyor İsveç mahkemesi Trump'ın arka çıktığı rapçi ASAP Rocky'yi suçlu buldu Erdoğan, İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti