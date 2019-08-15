Son Dakika Haberleri: ABD'li şarkıcı ASAP Rocky, İsveç'te bir göçmen genci dövmek suçundan mahkum oldu
Son Dakika Dünya Haber

ABD'li şarkıcı ASAP Rocky, İsveç'te bir göçmen genci dövmek suçundan mahkum oldu

1 saat önce

Stockholm'de "göçmen kökenli genci darbetmeleri" nedeniyle haklarında dava açılan ABD'li şarkıcı ASAP Rocky ve iki koruması mahkeme tarafından suçlu bulundu

ABD'li şarkıcı ASAP Rocky, İsveç'te bir göçmen genci dövmek suçundan mahkum oldu, System.String[]
İsveç'te bir kavgaya karıştığı için hakkında dava açılan ABD'li ünlü rap şarkıcısı ASAP Rocky ve iki koruması suçlu bulundu.

Mahkeme, 30 Haziran'da Stockholm'de yanlarına yaklaşan "göçmen kökenli genci darbetmeleri" nedeniyle haklarında açılan davada suçlu bulunan 30 yaşındaki ASAP Rocky ve iki korumasına 2 yıl tecilli hapis cezası verdi.
Euronews.com'da Görüntüle
Amerika Birleşik Devletleri, Stockholm, İsveç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çavuşoğlu'ndan 'Güvenli Bölge' açıklaması: ABD ile detaylandırılması gereken konular var
Uzmanlar araştırdı! Kuzey Kutbu'nda gökten plastik yağıyor İsveç mahkemesi Trump'ın arka çıktığı rapçi ASAP Rocky'yi suçlu buldu Erdoğan, İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 12:40:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'li şarkıcı ASAP Rocky, İsveç'te bir göçmen genci dövmek suçundan mahkum oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]