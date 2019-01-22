Son Dakika Haberleri: ABD'li Şarkıcı Chris Brown Fransa'da Gözaltına Alındı

ABD'li Şarkıcı Chris Brown Fransa'da Gözaltına Alındı

1 saat önce

ABD'li şarkıcı Chris Brown Fransa'da tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı.

ABD'li Şarkıcı Chris Brown Fransa'da Gözaltına Alındı, System.String[]
ABD'li şarkıcı Chris Brown Fransa'da tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı.

Fransız emniyet yetkilileri, Brown ve 2 kişinin, bir kadının şikayeti üzerine dün başkent Paris'te gözaltına alındıklarını açıkladı.

Brown ve diğer 2 kişiyi tecavüzle suçlayan kadının, şikayetini Paris'in kuzeybatısında 17. yerel idareye yaptığı, söz konusu 2 kişiden birinin Brown'un koruması olduğu belirtildi.

Sony Music ise Chris Brown'un gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapmadı.

Chris Brown, 2009 yılında o dönemde kız arkadaşı olan Barbadoslu şarkıcı Rihanna'ya saldırdığı suçlamasını kabul etmişti.

Brown'un bu davayla ilgili gözetim altında tutulmak koşuluyla şartlı tahliye süresi 2015 yılında sona ermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:31 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Chris Brown, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babasının Gözaltına Alındığını Gören Küçük Kız da Ellerini Kaldırıp Polise Yürüdü Dünyaca Ünlü Rapçi Chris Brown, Tecavüz Suçlamasıyla Tutuklandı

Keles'te Nereyi Kazsan Maden Suyu Fışkırıyor Silah Zoruyla Afganistan'a Kaçırılmak İstenen Rus Yolcu Uçağı, Acil İniş Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 15:46:33. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'li Şarkıcı Chris Brown Fransa'da Gözaltına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]