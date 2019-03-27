Son Dakika Haberleri: ABD'li Şarkıcı Della Miles Down Sendromlu Çocukları Ziyaret Etti

ABD'li Şarkıcı Della Miles Down Sendromlu Çocukları Ziyaret Etti

1 saat önce

ABD'li şarkıcı Della Miles, down sendromlu öğrencilerle bir araya geldi.

ABD'li Şarkıcı Della Miles Down Sendromlu Çocukları Ziyaret Etti, System.String[]
ABD'li şarkıcı Della Miles, down sendromlu öğrencilerle bir araya geldi.

Daha önce Uluslararası Down Sendromu Federasyonu tarafından "Gönüllü Kültür ve Yardım Meleği" olarak ilan edilen Miles, Avrupa turnesi öncesi İstanbul Ataşehir Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezini ziyaret etti.

Burada down sendromlu öğrencilerle ve aileleriyle bir araya gelerek, fotoğraf çektiren Miles, kendisi için hazırlanan zeybek gösterisine eşlik etti.

Okul Müdürü Ahmet Özgül, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Ercan ve Uluslararası Down Sendromlular Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ile birlikte sınıf ve uygulama merkezlerini de dolaşan ünlü şarkıcı, verilen eğitim ve sunulan imkanlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretten sonra izlenimlerini basın mensuplarıyla paylaşan Miles, şunları kaydetti:

"Buraya gelirken heyecanlıydım. Buradan ayrılırken ise kalbimin bir parçasını buradaki eğitimciler, öğrenciler ve aileleriyle bırakıyorum. Avrupa turnemiz başlayacağı için bir süre yurt dışında olacağım. Hayatımın son bir kaç gününe çok büyük mutluluklar sığdıran Türk halkına, kardeşlerime çok ama çok teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye konserlerimizde de sevgi dolu buluşmalara ve kavuşmalara imza atacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:03 Kaynak: AA

İstanbul, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Kültür Sanat
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