- ABD'li Şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi Okudu - Son Dakika

- ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu

WASHINGTON - ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda Ayet-el Kürsi'yi okudu.

Yıllar önce katıldığı müzik yarışması ile adını duyuran ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okuduğu anları sosyal medya hesabında paylaşarak, takipçilerini kendine hayran bıraktı. Grout, yaptığı paylaşımla kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, takipçileri bu paylaşıma büyük ilgi gösterdi. Grout, "Bu paylaşım ile bu kadar popüler olacağım aklıma gelmezdi" ifadesini kullanırken, dünyanın her yerinden Ayet-el Kürsi'yi çok güzel okuduğuna dair mesajlar aldığını ifade etti. Grout, Kur'anı Kerim'i keşfetmek ve dinlemek isteyen herkes için erişilebilir olduğunu vurguladı.

Ayet-el Kürsi, Kur'anı Kerim'de bulunan Bakara Suresi'nin 255. ayetidir.