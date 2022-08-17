ABD'li ünlü şarkıcı Jksola, Ankaralı Namık'ın "Kapıcı İzzet" ve Ümit Besen'in "I Love You " şarkıları eşiğinde kızıyla birlikte dans etti. Ünlü şarkıcı dans ettiği videoları sosyal medya hesabından paylaştı. Videolar milyonlarca kişi tarafından izlenirken, çok sayıda Türk kullanıcı da videolara yorum yağdırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › ABD'li şarkıcı Jksola, Ankaralı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla dans etti - Son Dakika

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