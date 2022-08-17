ABD'li şarkıcı Jksola, Ankaralı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla dans etti - Son Dakika
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ABD'li şarkıcı Jksola, Ankaralı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla dans etti

17.08.2022 11:43

- ABD'li şarkıcı Jksola, Ankaralı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla dans etti ABD'li şarkıcı Jksola'nın Ümit Besen'in ve Ankaralı Namık'ın şarkıları eşliğindeki dansı, sosyal medyada viral oldu.

- ABD'li şarkıcı Jksola, Ankaralı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla dans etti

LOS ANGELES - ABD'li şarkıcı Jksola'nın Ümit Besen'in ve Ankaralı Namık'ın şarkıları eşliğindeki dansı, sosyal medyada viral oldu.

ABD'li ünlü şarkıcı Jksola, Ankaralı Namık'ın "Kapıcı İzzet" ve Ümit Besen'in "I Love You" şarkıları eşiğinde kızıyla birlikte dans etti. Ünlü şarkıcı dans ettiği videoları sosyal medya hesabından paylaştı. Videolar milyonlarca kişi tarafından izlenirken, çok sayıda Türk kullanıcı da videolara yorum yağdırdı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel ABD'li şarkıcı Jksola, Ankaralı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla dans etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'li şarkıcı Jksola, Ankaralı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla dans etti - Son Dakika
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