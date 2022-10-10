ABD'li şarkıcı Stacey Kent, AKM'de konser verdi - Son Dakika
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ABD'li şarkıcı Stacey Kent, AKM'de konser verdi

10.10.2022 22:54

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında, ABD'li caz şarkıcısı Stacey Kent, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) müzikseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında, ABD'li caz şarkıcısı Stacey Kent, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) müzikseverlerle buluştu.

Son dönemin en parlak caz yeteneklerinden biri olarak gösterilen Kent, konserde yaptığı konuşmada, konser öncesi AKM'yi gezdiğini, beğendiğini ve sosyal medya hesabından paylaşım yaptığını belirtti.

Kent, ayrıca " Türkiye'ye tekrar geldiğimiz için nasıl onur duyuyoruz bilemezsiniz. Burası çok özel bir yer bizim için. Pek yakında büyük turne sonrası geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Konserde sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, 2001 ve 2002 yıllarında İngiliz Caz Ödülleri ve BBC Caz Ödülleri'nde en iyi vokalist seçildi.

Kent, 2006'da "The Lyric" isimli albümü ile BBC Caz Ödülleri'nde "Yılın Albümü" ödülünü aldı. 2009'da Grammy'ye aday gösterilen sanatçı, tamamı Fransızca şarkılardan oluşan "Raconte-Moi" albümünü ise 2010'da dinleyicilerle buluşturdu.

Müzik kariyeri boyunca sekiz stüdyo albümü yayınlayan Stacey Kent, ilk konser kaydını "Dreamer in Concert" adıyla yayınladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'li şarkıcı Stacey Kent, AKM'de konser verdi - Son Dakika

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