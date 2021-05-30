Üye Girişi
ABD'li şeflere canlı yayında Türk mutfağını tanıtıldı - Son Dakika

ABD'li şeflere canlı yayında Türk mutfağını tanıtıldı

30.05.2021 10:26
ABD'li şeflere canlı yayında Türk mutfağını tanıtıldı, System.String[]

Las Vegas Üniversitesi şefleri, Turquality Projesi kapsamında Türkiye'ye özgü baharatlarla Türk geleneksel mutfağına ait yemekleri canlı yayında İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) şefleriyle beraber yaparak tadım etkinliği gerçekleştirdi.

Las Vegas Üniversitesi şefleri, Turquality Projesi kapsamında Türkiye'ye özgü baharatlarla Türk geleneksel mutfağına ait yemekleri canlı yayında İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) şefleriyle beraber yaparak tadım etkinliği gerçekleştirdi. İEÜ Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Dr. Betül Öztürk, yabancı şeflerin Türk ürünlerine bayıldığını söyledi. Projeyle beraber Türkiye'ye özgü ürünlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gönderilerek ihracat rakamlarının artırılması hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığının destekleriyle Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesinde 6 gıda birliğinin ortaklığında 2 yıldır sürdürülen Turquality Projesi'nde ABD'de kuru meyve, su ürünleri, hububat, bakliyat, meyve sebze mamulleri, zeytin ve zeytinyağı, yağlı tohumlar ve odun dışı orman ürünlerinin tanıtımı sürüyor. Daha önce hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin tanımı yapılırken bu kez Türkiye'ye özgü baharatlar tanıtıldı. İnternet üzerinde online olarak gerçekleştirilen programda, İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Okulunun şefleri, ABD'de en önemli otel yönetimi fakültesini bünyesinde bulunduran Las Vegas Üniversitesinin şeflerine Türkiye'ye özgü baharatları tanıttı.

Baharatlı lezzetler ABD'de ve Türkiye'de aynı anda yapıldı

Amerikan şefler, kendilerine Türkiye'den gönderilen sumak, defne, kekik, isot, ada çayı gibi baharatları kullanırken baharatlı tavuk ve baharatlı mayonez yapıp katılımcılara tattırdı. Programda İzmir'de de İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Eğitmen Şef Ece Şener Aslay ve Araştırma Görevlisi Şef Asistanı Aypar Satı tarafından baharatlarla hazırlanan kuzu şiş, çipura, bulgur pilavı ve salatalar için tadım etkinliği yapıldı.

İlk kez ABD'de bir üniversite ile canlı olarak yemek yapıldı

İEÜ Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Dr. Betül Öztürk, projedeki kapsamında Türk mutfağının Las Vegas Üniversitesinin müfredatına girdiğini söyledi. Öztürk, etkinlik kapsamında ilk kez canlı olarak ABD'de bir üniversiteyle birlikte yemek yapıldığını belirterek, "Hem oradaki şeflerin tarifleriyle hem de bizim tarafımızda şeflerimizle beraber Türkiye'den belli ürünleri kullanmak şartıyla yemek tariflerimizi paylaştık. Las Vegas Üniversitesinde akademik dönemin başlamasıyla beraber oradaki derslerde kullanılmak üzere Türk geleneksel mutfağına ait eğitim videolarını, İEÜ'deki öğretim üyelerimiz hazırlayıp gönderecek" diye konuştu.

Sadece tarifler değil püf noktaları ve hikayeler de anlatılıyor

Öztürk, yemek tariflerinin yanı sıra yemekleri hikayelerinin de ABD'li şeflere anlatılacağını ifade ederek, "Ayrıca bu ürünlerin tedarikini, satın aldıklarında saklama koşullarının nasıl olacağını ve yine geleneksel ve inovatif tariflerle nasıl kullanacaklarını ve nasıl lezzet kombinasyonu elde edeceklerine dair bilgiler de yer alacak. Eğer pandemi koşulları imkan verirse biz onlara misafir olacağız, onlar bize misafir olacak böylece şeflerimizden, ellerinden çıkan lezzetli yemekleri onlarda burada tatma imkanı bulacaklar" dedi.

"Yabancı şefler, Türk ürünlerine bayılıyor"

Las Vegas Üniversitesinde yetişen şefler aracılığıyla Türk lezzetlerinin tüm ABD'ta yayılabileceğini vurgulayan Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yabancı şefler, Türk ürünlerine bayılıyor. Yurt dışından gelen şefleri burada ağırlıyoruz ve hepsi bizim ne kadar şanslı olduğumuzu belirtiyor. Çünkü biz, üretimi yapılmış bir bölgede 10-15 dakika uzaklıkta bu ürünleri elde edebiliyoruz. Onların bu ürünlere erişebilirliği bizler kadar kolay değil. O yüzden biz onlara doğru yolu gösterdiğimizde onlar nasıl temin edeceklerini öğreniyor. Buraya geldiklerinde de, bavullarını bir çok Türk baharatlarıyla, nar ekşileriyle doldurarak gidiyorlar."

Tanıtımlarla beraber ihracat rakamları artıyor

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı ise ABD'nin dünyanın en büyük gıda ithalatçılarından biri olduğunu ve tanıtım faaliyetlerinin devam edeceğini söyleyerek, "Belki bir süreç gerekecek ama ABD çok büyük pazar. Bence uğraşmaya değer. Ben sonucun iyi olacağını inanıyorum. Las Vegas'taki otellerin menülerinde her türlü kültürel mutfak ve yemek var. Dolayısıyla oradan başlayarak gitmek lazım ama tabii bugünden yarına olacak şey değil. Kalite, lojistik ve güven duygusunu iyi oluşturmak lazım. Pazara girerken tanıtım yaptık, iyi gidiyoruz. Bunlar ihracat rakamlarımıza da yansıyor" ifadelerini kullandı. - İZMİR

ABD'li şeflere canlı yayında Türk mutfağını tanıtıldı
ABD'li şeflere canlı yayında Türk mutfağını tanıtıldı
ABD'li şeflere canlı yayında Türk mutfağını tanıtıldı
ABD'li şeflere canlı yayında Türk mutfağını tanıtıldı
ABD'li şeflere canlı yayında Türk mutfağını tanıtıldı
ABD'li şeflere canlı yayında Türk mutfağını tanıtıldı
ABD'li şeflere canlı yayında Türk mutfağını tanıtıldı
ABD'li şeflere canlı yayında Türk mutfağını tanıtıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İzmir, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ABD'li şeflere canlı yayında Türk mutfağını tanıtıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sedat Peker Sedat Peker "Berat Albayrak, Murat Sancak'ın evinde kalıyor" iddiasında bulundu! Sancak'tan yanıt gecikmedi Gözü dönmüş koca, iki çocuğunun annesini 25 bıçak darbesiyle öldürdü Gözü dönmüş koca, iki çocuğunun annesini 25 bıçak darbesiyle öldürdü İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var Pasta yarışması diye gittiği yerden sürpriz evlilik teklifi ile döndü Pasta yarışması diye gittiği yerden sürpriz evlilik teklifi ile döndü Batuhan Karadeniz geçirdiği harika sezonun ardından Çin ekibi Tianjin Jinmen Tiger'ın radarına girdi Batuhan Karadeniz geçirdiği harika sezonun ardından Çin ekibi Tianjin Jinmen Tiger'ın radarına girdi Buzdolabındaki cesedin sırrı çözüldü! Katil zanlısı, cinsel ilişki teklifi aldığı için öldürmüş Buzdolabındaki cesedin sırrı çözüldü! Katil zanlısı, cinsel ilişki teklifi aldığı için öldürmüş Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim

Son Dakika Haberleri
17:47 Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü
17:44 Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif
17:41 Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim
17:19 Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı
17:17 Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor
16:52 Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
16:42 Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi
16:30 Kabine giren yarasa yüzünden uçak acil iniş yaptı
16:22 Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver
16:20 Michael Frey iddialı konuştu: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
Fenerbahçe'nin 'bebek yüzlü' efsane forveti Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı Fenerbahçe'nin 'bebek yüzlü' efsane forveti Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı         
10:34
Nasıl normalleşeceğiz? 1 Haziran sonrasının ele alınacağı Kabine, yarın toplanıyor Nasıl normalleşeceğiz? 1 Haziran sonrasının ele alınacağı Kabine, yarın toplanıyor         
10:01
13 yaşındaki çocuk gölette boğuldu 13 yaşındaki çocuk gölette boğuldu         
09:53
YouTube hesabından yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker, yine mekan değişikliğine gitti YouTube hesabından yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker, yine mekan değişikliğine gitti         
09:00
Kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli dişinin derdine düştü: Onu bulmamız lazım Kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli dişinin derdine düştü: Onu bulmamız lazım         
07:06
Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Fethi programında isyan etti: Muhalefet olmakta çok zorlanıyorum Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Fethi programında isyan etti: Muhalefet olmakta çok zorlanıyorum         
00:28
TRT ile ilgili bomba iddianın ardından gözlerin çevrildiği Hadise'den paylaşım geldi TRT ile ilgili bomba iddianın ardından gözlerin çevrildiği Hadise'den paylaşım geldi         
23:06
8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı 8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı         
18:07
Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı         
17:19
Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi         
16:52
Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı         
16:06
İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az         
14:42
Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi         
14:28
Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi         
14:12
Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası         
12:44
Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor         
12:37
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı         
11:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2021 10:50:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'li şeflere canlı yayında Türk mutfağını tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement