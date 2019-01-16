Son Dakika Haberleri: ABD'li Senatör Fetö'cü Kanter'e Kucak Açtı

ABD'li Senatör Fetö'cü Kanter'e Kucak Açtı

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletlerinin Florida Senatörü Marco Rubio, terör örgütü FETÖ savunuculuğuyla dikkat çeken NBA oyuncusu Enes Kanter'e kucak açmasını, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç "utanç verici" olarak değerlendirdi.

ABD'li Senatör Fetö'cü Kanter'e Kucak Açtı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletlerinin Florida Senatörü Marco Rubio, terör örgütü FETÖ savunuculuğuyla dikkat çeken NBA oyuncusu Enes Kanter'e kucak açmasını, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç "utanç verici" olarak değerlendirdi.

Amerika Birleşik Devletlerinin Florida Senatörü Marco Rubio, FETÖ terör örgütü savunuculuğuyla dikkat çeken Türkiye'nin 'Kırmızı Bülten' çıkarılması için hazırlıklara başladığı NBA oyuncusu Enes Kanter'e kucak açtı. Rubio, Enes Kanter ile Washington'da bir araya geldi. Senatör Rubio, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, "Bu genç adamın Türk vatandaşı arkadaşlarının haklarını savunmak için gösterdiği cesaretten etkilendim. Bugün Enes Kanter ile toplantı yapmaktan onur duydum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimi altındaki Türkiye'deki insan hakları ihlallerini tartıştık" dedi.

Büyükelçi Kılıç'tan cevap gecikmedi

Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Senatör Rubio'nun paylaşımına sert tepki gösterdi. Rubio'nun Twitter'daki paylaşımının altına yorum yazan Kılıç, "Demokratik olarak seçilen bir senatör, 2016 yılında Türk demokrasisini hedef alan bir terörist grubun karalama kampanyasını destekliyor. Çok utanç verici" ifadelerine yer verdi.

Bu arada senatörün paylaşımına ABD'de yaşayan bazı Türklerde yorum yazarak tepkilerini ortaya koydu.

Önceki gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, firari şüpheli basketbolcu Enes Kanter hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iade talepnamesi düzenlenerek, 'Kırmızı Bülten' çıkarılması için başvuru yapılmıştı. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:47 Kaynak: İHA

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