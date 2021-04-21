ABD'li senatör, Floyd'un cinayetini kayda alan Frazier'a Pulitzer Ödülü verilmesini istedi - Son Dakika

ABD Virginia Senatörü Tim Kaine, George Floyd'un cinayetini kayda alan Darnella Frazier'ın Pulitzer Ödülü alması gerektiğini ifade etti.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020 tarihinde siyahi George Floyd, eski polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada boynuna baskı yapılması nedeniyle hayatını kaybetmiş, Darnella Frazier ise Floyd'un o anlarını kamera kaydına almıştı. Frazier'ın kayda aldığı görüntülerin yayınlanmasının ardından ABD'de birçok protesto gösterileri düzenlenmiş ve Floyd'un ölümü halk tarafından büyük tepki çekmişti.

Floyd cinayetine ilişkin görüntüleri kayda alan Frazier hakkında ABD Virginia Senatörü Tim Kaine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Floyd cinayetini kayda alan genç Frazier'ın Pulitzer Ödülü alması gerektiğini ifade etti. Gazeteci olmayan birine prestijli ödülü tavsiye eden Senatör Kaine, "O, sıradan insanların adaletsizliği belgelemede ve hesap verebilirlik için ivmelenmeyi sağlamada ne kadar güçlü olabileceğinin mükemmel bir örneği" ifadelerini kullandı.

Öte yandan spot haber fotoğrafçılığı için Pulitzer Ödülü, görüntüleri haber kuruluşları tarafından yayınlandığında veya bu kuruluşlar aracılığıyla dağıtımı yapıldığında zaman zaman mesleğin dışındaki kişilere de verilmekte. - WASHINGTON