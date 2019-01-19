ABD'li Senatör Graham Ankara'da

ABD'li Senatör Lindsey Graham, "Münbiç yol haritası, yakın vadede başarıya ulaştırılması gereken en önemli şeydir.

ABD'li Senatör Lindsey Graham, "Münbiç yol haritası, yakın vadede başarıya ulaştırılması gereken en önemli şeydir. Ümit ederim ki Trump, DEAŞ'ı ortadan kaldırırken yavaşça Suriye'den çekilir ve bir güven artırıcı önlem olarak Münbiç yol haritasını uygular. Böylece YPG unsurları Münbiç'ten temizlenir ve Türkiye ile çalışarak bölgeyi gerçek halkına teslim edebiliriz. Bunu yapmazsak çekilmemiz Türkiye için büyük zorluklar yaratır." dedi.



ABD'li senatör Lindsey Graham, Ankara'daki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptığı görüşmelerden sonra basın toplantısı düzenledi.



Görüşmelerinde ABD-Türkiye ilişkilerini de ele aldıklarını ifade eden Graham, ilişkilerde bazı zorluklar bulunduğunu ancak Türkiye'nin ABD için önemli bir müttefik ve stratejik ortak olduğunu vurguladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında özel bir ilişki bulunduğunu söyleyen Graham, "Başkan Trump bana birçok kez Sayın Erdoğan'ı ne kadar takdir ettiğini ve kendisini sevdiğini söyledi." dedi.



Graham, Türkiye'nin son 30-40 yılda büyük ekonomik ilerleme kaydettiğini, iki ülkenin ekonomik iş birliğini ekonomileri entegre ederek geliştirebileceğini aktardı. Graham, "Bunun yolu da serbest ticaret anlaşması. Serbest ticaret anlaşması karşılıklı çıkarlara hizmet edecektir." diye konuştu.



Suudi Arabistan ve Cemal Kaşıkçı cinayetinin de Ankara'daki görüşmelerinde gündeme geldiğini ifade eden Graham, Suudi Arabistan'ın ABD için önemli bir müttefik olduğunu dile getirdi.



Graham, iki yıl önce Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Washington'da görüştüğünü belirterek, "Prensi Orta Doğu ve Suudi Arabistan için yeni bir yüz, yeni bir zihniyet olarak görmüştüm. Yanılmışım." ifadesini kullandı.



Veliaht prensin beklenen liderliği gösteremediğini vurgulayan Graham, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'da tutulması, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi gibi olayların Suudi yönetiminin uluslararası normlara uymadığını gösterdiğini söyledi.



Graham, "Suudi Arabistan ile ABD arasındaki ilişkiler Prens Muhammed Bin Selman meselesi hallolmadıkça ilerleyemez." dedi. Graham, cinayetle ilgili soruşturmada Türkiye'nin iş birliği için de teşekkürlerini iletti. Graham, ABD Kongresi'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan ve diğer ilişkili kişilere yaptırım uygulayan kararıyla "ABD müttefiklerinin böyle bir suçla kurtulamayacağını göstermeyi amaçladığını" kaydetti.



"Münbiç yol haritası uygulanmalı"



Suriye'den çekilme konusunda bir soruyu yanıtlayan Graham, "YPG meselesini halletmeden çekilirsek bunu Türkiye halletmek zorunda kalacak." dedi.



ABD'nin silahlandırdığı gruplarla Türkiye'nin uğraşmak zorunda kalacağını vurgulayan Graham, plansız bir çekilmede kazananın İran, kaybedenin Türkiye ile SDG içinde ABD'yle çalışan YPG dışındaki kişiler olacağını ifade etti.



Erdoğan'ın Suriye kaynaklı terörden Türkiye'yi korumak için ısrarcı davrandığını hatırlatan Graham, şöyle konuştu:



"Münbiç yol haritası, yakın vadede başarıya ulaştırılması gereken en önemli şeydir. Ümit ederim ki Trump, DEAŞ'ı ortadan kaldırırken yavaşça Suriye'den çekilir ve bir güven artırıcı önlem olarak Münbiç yol haritasını uygular. Böylece YPG unsurları Münbiç'ten temizlenir ve Türkiye ile çalışarak bölgeyi gerçek halkına teslim edebiliriz. Bunu yapmazsak çekilmemiz Türkiye için büyük zorluklar yaratır."



Irak'ta da ABD'nin çekilme kararının ardından düşmanların öne çıktığına değinen Graham, şöyle devam etti:



"ABD'dekilere şunu açıkça söylemek isterim, eğer Münbiç düşerse Münbiç'teki sorunlar yakında sizin kapınıza dayanacaktır. Buradaki sorunları ihmal edebileceğinizi düşünüyorsanız, yaşadığınız yerde güvenli olacağınızı düşünüyorsanız, Paris'tekilere sorun, New York'takilere Pentagon'dakilere sorun. Bu işleri çok çabuk unutuyoruz. Suriye'de yaşananlar bizim omuzlarımıza yüklenecektir. Eğer Münbiç'i doğru şekilde yürütebilirsek bu düşmanlarımıza bir darbe vuracaktır, bölge için yeni bir başlangıç niteliği taşıyacaktır. Cenevre'ye gitmek için ilk adım olacaktır. Eğer ABD'de gerçekten güvende olmak istiyorsanız, burada doğru işler yapmalıyız. Eğer buralarda saygı görmek istiyorsanız buralarda onurlu müttefikler olarak davranmalıyız."



(Bitti)

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