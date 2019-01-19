ABD'li Senatör Graham, "Deaş'a Karşı Savaşan Ortaklarımıza da Bir Şeyler Borçluyuz. Bu Süreci Doğru...
31 dakika önce
IHAAW110536-GEN/19-01-2019- ABD'li senatör Graham, "DEAŞ'a karşı savaşan ortaklarımıza da bir şeyler borçluyuz. Bu süreci doğru yönetmeliyiz.
IHAAW110536-GEN/19-01-2019
- ABD
'li senatör Graham, "DEAŞ'a karşı savaşan ortaklarımıza da bir şeyler borçluyuz. Bu süreci doğru yönetmeliyiz. Trump
dikkatli olmalı." 19.01.2019 11: 05: 36 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:11 Kaynak: İHA
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