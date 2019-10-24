ABD'li senatör Graham: Güvenli bölge uluslararası gücün elinde olmalı
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Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklama yapan ABD'li senatör Lindsey Graham, ülkenin kuzeyindeki güvenli bölgenin, Şam, Ankara veya Moskova değil uluslararası güçler tarafından kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.
Suriye'deki gelişmelerle ilgili görüşlerini bir kez daha yineleyen ABD'li senatör Lindsey Graham, Türkiye'ye yaptırım kararı almadan Suriye'de ateşkes olmayacağı konusunda Başkan Donald Trump'ın haklı olduğunu söyledi.
Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgenin Şam, Ankara veya Moskova değil uluslararası güçler tarafından kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Graham, ülkesinin bu bölgeye, karaya asker konuşlandırmak yerine havadan destek vermesi gerektiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:43
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