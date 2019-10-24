ABD'li senatör Graham: Güvenli bölge uluslararası gücün elinde olmalı

Suriye'deki gelişmelerle ilgili görüşlerini bir kez daha yineleyen ABD'li senatör Lindsey Graham, Türkiye'ye yaptırım kararı almadan Suriye'de ateşkes olmayacağı konusunda Başkan Donald Trump'ın haklı olduğunu söyledi.



Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgenin Şam, Ankara veya Moskova değil uluslararası güçler tarafından kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Graham, ülkesinin bu bölgeye, karaya asker konuşlandırmak yerine havadan destek vermesi gerektiğini belirtti.