Son Dakika Haberleri: ABD'li Senatör Graham, Millî Savunma Bakanı Akar'ı Ziyaret Etti

ABD'li Senatör Graham, Millî Savunma Bakanı Akar'ı Ziyaret Etti

8 dakika önce

ABD'li Senatör Lindsey Graham, Ankara'daki temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti.

ABD'li Senatör Graham, Millî Savunma Bakanı Akar'ı Ziyaret Etti, System.String[]
ABD'li Senatör Lindsey Graham, Ankara'daki temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye - ABD arasındaki işbirliği konuları ele alındı. 

Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada "Bakan Akar tarafından; Münbiç'te verilen sözlerin tutulmadığı, YPG'nin PKK ile aynı bütünün parçaları olduğu ve Türkiye'nin PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri ile mücadele ettiği, Türkiye'nin, sınırlarının güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceği, iki ülkenin birlikte çalışarak bu sorunları aşabileceği ifade edilmiştir" denildi.

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Ziyaretten fotoğraflar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:39 Kaynak: DHA

Ankara, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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