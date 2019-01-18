ABD'li Senatör Graham, Millî Savunma Bakanı Akar'ı Ziyaret Etti

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ABD, Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi: Çok Sayıda Ölü Var

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un İkinci Kez Bir Araya Gelecek