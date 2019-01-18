ABD'li Senatör Graham, Millî Savunma Bakanı Akar'ı Ziyaret Etti
1 saat önce
ABD'li Senatör Lindsey Graham, Ankara'daki temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti.
ABD
'li Senatör Lindsey Graham
, Ankara
'daki temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Suriye
'deki son gelişmeler ve Türkiye
- ABD arasındaki işbirliği konuları ele alındı.
Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada "Bakan Akar tarafından; Münbiç
'te verilen sözlerin tutulmadığı, YPG'nin PKK
ile aynı bütünün parçaları olduğu ve Türkiye'nin PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri ile mücadele ettiği, Türkiye'nin, sınırlarının güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceği, iki ülkenin birlikte çalışarak bu sorunları aşabileceği ifade edilmiştir" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:59 Kaynak: DHA
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