ABD'li Senatör Graham "Münbiç Yol Haritası Uygulanırsa Fırat'ın Doğusunda Tampon Bölge Olur."
23 dakika önce
IHAAW111026-GEN/19-01-2019- ABD'li senatör Graham "Münbiç yol haritası uygulanırsa Fırat'ın doğusunda tampon bölge olur.
IHAAW111026-GEN/19-01-2019
- ABD
'li senatör Graham "Münbiç
yol haritası uygulanırsa Fırat
'ın doğusunda tampon bölge olur." 19.01.2019 11: 10: 26 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:17 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li Senatör Graham'a Münbiç'te Verilen Sözlerin Tutulmadığını Söyledi
Son Dakika! Erdoğan'la Görüşen ABD'li Senatör'den YPG Açıklaması: PKK'nın Politik Koludur
Son Dakika! Bakan Kurum: Türkiye Emlak Katılım Bankasını Tekrar Hizmete Açmayı Planlıyoruz
TIR'a Çarpıp Hurdaya Dönen Araçta Hız Kadranı 140 Kilometrede Takılı Kaldı