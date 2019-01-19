ABD'li Senatör Graham: "Pkk, ABD Nazarında Bir Terör Örgütüdür.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Netflix'den Muhafız Dizisi Açıklaması: İlk Haftadan 10 Milyon İzlendi

Erkek Takımın Kadın Teknik Direktörü: Kadroyu Penis Boyuna Göre Kuruyorum

Halkbank, 22 Bin TL Maaş Alan Milletvekillerine 10 Bin TL Promosyon Ödemesi Yaptı