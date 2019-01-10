ABD'li Senatör Graham: "Türkiye'nin Endişeleri Konusunda Hassasım" - Washıngton

ABD siyasetinin önde gelen isimlerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Umuyorum ki Suriye'deki faaliyetlerimizin Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye atmadığı konusunda Türkiye'nin kendini güvende hissettiğinden emin olduğumuz bir yol buluruz.

SAFVAN ALLAHVERDİ - ABD siyasetinin önde gelen isimlerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Umuyorum ki Suriye'deki faaliyetlerimizin Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye atmadığı konusunda Türkiye'nin kendini güvende hissettiğinden emin olduğumuz bir yol buluruz." dedi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Senatoda Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı görüşmeye katılan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Senatör Graham, görüşme sonrasında AA muhabirinin kendisine yönelttiği, YPG/PKK terör örgütüne verdiği desteğe ilişkin soruyu yanıtladı.



Üç yıl önce, eski Savunma Bakanı Ashton Carter'ı ABD'nin PKK terör örgütüyle ilişkili olan YPG'ye verdiği destekten dolayı sorgularken, şimdi aynı gruba destek vermesinin sebebi sorulan Graham, YPG'nin ABD'ye DEAŞ'ı yenme konusunda yardım ettiğini, ABD'nin kendisine yardım edenleri terk etmemesi gerektiğini savundu.



"Yakın bir zamanda Türkiye'ye gidebilirim"



Graham, Türkiye'nin YPG/PKK terör örgütünden kaynaklanan güvenlik endişesini anladığını dile getirerek "Türkiye'nin endişeleri konusunda hassas olduğunu" ileri sürdü.



Senatör Graham, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunu uzun zamandır görüyorum. Oldukça hassas bir denge. Orada DEAŞ gibi korkunç bir düşmanla savaşan müttefiklerimizi terk etmek istemiyoruz. Ama Türkiye'nin YPG'nin bazı unsurlarıyla yaşadığı problemi de anlayışla karşılıyorum. Umuyorum ki Suriye'deki faaliyetlerimizin Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye atmadığı konusunda Türkiye'nin kendini güvende hissettiğinden emin olduğumuz bir yol buluruz. Bunları konuşmak için yakın bir zamanda Türkiye'ye gidebilirim."



Graham ayrıca kendisine yöneltilen ABD'nin, güvenlik endişesi güden Türkiye'ye nasıl güvence verebileceği sorusuna, bunun cevabını vermenin zor olduğu anlamına gelen "Bu, nasıl yapabileceğimiz konusunda 64 bin dolarlık bir soru." yanıtını verdi.



Graham'ın çelişkili YPG tutumu



ABD Senatosunda düzenlenen oturumlarda 2015 ve 2017 yılları arasında defalarca PKK'nın Komünist-Marksist ideolojiye sahip bir terör örgütü olduğunu dile getiren Graham, YPG'nin PKK ile olan yakın ilişkisine dikkat çekmesiyle tanınmıştı.



Eski ABD Savunma Bakanı Carter, Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Dan Coats ve Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) Direktörü Korgeneral Vincent Stewart gibi üst düzey yetkililere, ABD'nin YPG'ye verdiği destek konusunda eleştirel sorular yönelten Graham, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla YPG'ye olan görüşlerini de değiştirmeye başladı.



Graham'ın paylaşımındaki "Kürt müttefikler" ifadesi



Graham, son zamanlarda, YPG'ye destek veren açıklamalarıyla dikkati çekerek Türkiye'de tepki topladı. Özellikle Trump'ın Suriye'den çekilme kararı sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çekilmek için DEAŞ'ın tamamen imha edilmiş olması, İran'ın boşalan yerlere yerleşmemesi ve "Kürt müttefiklerimiz" olarak tanımladığı YPG/PKK'nın korunması gibi şartların sağlanması gerektiğini savunmuştu.



Bunun ardından, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Graham'ın kullandığı "Kürt müttefikler" ifadesine ilişkin açıklama yapmış, "Teröristler müttefikiniz olamaz. Tıpkı DEAŞ'ın Müslümanları temsil etmediği gibi, PKK da Suriye'deki veya başka bir yerdeki Kürtleri temsil etmez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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