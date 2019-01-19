ABD'li Senatör Graham: "Türkiye'yi Korumalı ve Suriye'de Türkiye İçin Ortaya Çıkardığımız (Ypg/pkk)...
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ABD'li Senatör Graham: "Türkiye'yi korumalı ve Suriye'de Türkiye için ortaya çıkardığımız (YPG/PKK) sorunu çözmeliyiz"
ABD'li Senatör Graham: "Türkiye'yi korumalı ve Suriye'de Türkiye için ortaya çıkardığımız (YPG/PKK) sorunu çözmeliyiz"
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:08 Kaynak: AA
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