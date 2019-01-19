Son Dakika Haberleri: ABD'li Senatör Graham: "Türkiye'yi Korumalı ve Suriye'de Türkiye İçin Ortaya Çıkardığımız (Ypg/pkk)...

ABD'li Senatör Graham: "Türkiye'yi Korumalı ve Suriye'de Türkiye İçin Ortaya Çıkardığımız (Ypg/pkk)...

51 dakika önce

ABD'li Senatör Graham: "Türkiye'yi korumalı ve Suriye'de Türkiye için ortaya çıkardığımız (YPG/PKK) sorunu çözmeliyiz"

ABD'li Senatör Graham:
ABD'li Senatör Graham: "Türkiye'yi korumalı ve Suriye'de Türkiye için ortaya çıkardığımız (YPG/PKK) sorunu çözmeliyiz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:08 Kaynak: AA

Suriye, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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