Son Dakika Haberleri: ABD'li Senatör Graham: "Ypg, PKK'nın Politik Koludur, Görmek İsteyen İçin Bu Son Derece Açıktır.

ABD'li Senatör Graham: "Ypg, PKK'nın Politik Koludur, Görmek İsteyen İçin Bu Son Derece Açıktır.

31 dakika önce

IHAAW110518-GEN/19-01-2019- ABD'li senatör Graham: "YPG, PKK'nın politik koludur, görmek isteyen için bu son derece açıktır.

ABD'li Senatör Graham:
IHAAW110518-GEN/19-01-2019

- ABD'li senatör Graham: "YPG, PKK'nın politik koludur, görmek isteyen için bu son derece açıktır. Güvenli bölge Türkiye'nin güvenliği için kurulacak." 19.01.2019 11: 05: 18 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:11 Kaynak: İHA

PKK, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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