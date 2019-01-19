ABD'li Senatör Graham: "Ypg, PKK'nın Politik Koludur, Görmek İsteyen İçin Bu Son Derece Açıktır.
31 dakika önce
IHAAW110518-GEN/19-01-2019- ABD'li senatör Graham: "YPG, PKK'nın politik koludur, görmek isteyen için bu son derece açıktır.
IHAAW110518-GEN/19-01-2019
- ABD
'li senatör Graham: "YPG, PKK
'nın politik koludur, görmek isteyen için bu son derece açıktır. Güvenli bölge Türkiye
'nin güvenliği için kurulacak." 19.01.2019 11: 05: 18 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:11 Kaynak: İHA
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