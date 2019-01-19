Son Dakika Haberleri: ABD'li Senatör Graham: Ypg, PKK'nın Politik Koludur, PKK ile Bağlantısı Var (1)

ABD'li Senatör Graham: Ypg, PKK'nın Politik Koludur, PKK ile Bağlantısı Var (1)

28 dakika önce

ABD'li Senatör Graham: YPG, PKK'nın politik koludur, PKK ile bağlantısı varABD'li senatör Lindsey Graham, "YPG, PKK'nın politik koludur, PKK ile bağlantısı var, kanıtları açık ve net. Müttefik Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz" dedi.

ABD'li Senatör Graham: Ypg, PKK'nın Politik Koludur, PKK ile Bağlantısı Var (1), System.String[]
ABD'li Senatör Graham: YPG, PKK'nın politik koludur, PKK ile bağlantısı var

ABD'li senatör Lindsey Graham, "YPG, PKK'nın politik koludur, PKK ile bağlantısı var, kanıtları açık ve net. Müttefik Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz" dedi.

Ankara'da temaslarda bulunan ABD'li senatör Lindsey Graham, basın toplantısı düzenledi. Graham, "YPG, PKK'nın politik koludur, PKK ile bağlantısı var, kanıtlarları açık ve net. Müttefik Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz. Bizimle DEAŞ'a karşı savaşanlara bir şey borçluyuz. İlerlemek için şansımız var, hatalarımızı düzeltmek için fırsatlarımız var ve zamanımız tükeniyor, bu yüzden buradayım. General Dunford'un YPG'nin Türkiye'den uzaklaştırılması, ağır silahların alınması konusunda Türk askerleriyle çalıştığı bir plan var. Münbiç yol haritası uygulanırsa Fırat'ın doğusunda tampon bölge olur" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Selen YALAZ-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:13 Kaynak: DHA

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, PKK, Güncel
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