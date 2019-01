ABD'li Senatör Graham: Ypg, PKK'nın Politik Koludur, PKK ile Bağlantısı Var (2)

'FAZIL SAY HARİKAYDI'Graham, Ankara 'daki temaslarıyla ilgili "Gayet verimli görüşmeler yaptım" dedi. Dün akşam Fazıl Say 'ın konserine katıldığını hatırlatan Graham, "Fazıl Say harikaydı, kim olduğunu bilmiyorum; ama hayatımın en güzel tecrübelerinden biriydi. Güzel sanatlardan çok anlamam; ama dün akşam harikaydı. Birileri benim yüzümden biletini kaybetti, bunun için de üzgünüm" dedi.'1980'LERDEN BERİ TÜRKİYE'DE PKK VAR'Graham, Ankara'daki temaslarında Suriye 'yi konuştuklarını söyleyerek, "Bush'un hatalarından, benim hatalarımdan, Obama 'nın hatalarından bahsedebiliriz. 1980'lerde kısa bir süre burada kaldım, o zamandan beri Türkiye 'de PKK terör örgütü sorunu var. ABD için de PKK bir sorundu" dedi.'IŞİD'İ YOK ETME GÖREVİ TAMAMLANMADI'Suriye'deki planı duyduğunda YPG'nin silahlandırılması konusunun Türkiye için ne anlama geldiğini anladığını ifade eden Graham, "2016'daki strateji sadece IŞİD üzerineydi. Obama İran 'la anlaşmaya odaklandı. Türkiye Obama'yla anlaşmaya odaklandı. Kuzey Suriye bizim operasyon alanımız, diğer ülkelerle beraber. Ana amaç Suriye'de IŞİD'i yok etmek. IŞİD'i yok etme görevi hala tamamlanmadı" diye konuştu.'GERİ ÇEKİLME PLANI BİR KAOS'ABD'nin geri çekilme kararına değinen Graham, "Geri çekilme isteğini anlıyorum; ama geri çekilme planı bir kaos. Trump 'a burada, Obama'nın hatalarını tekrarlamamasını söylüyorum. Geri çekilmenin 3 amacı var; bir IŞİD'i yok etmek, iki geri çekilme İran için zafer olmamalı, üç Esad Kuzey Suriye'yi ele geçirmemeli" şeklinde konuştu.'TÜRKİYE'NİN GELİŞİMİ ÇOK ETKİLEYİCİ'Obama'nın Türkiye için bir kabus yarattığını vurgulayan Graham, "Türklerin gözünde bu yıkıcıydı. Trump bu sorunu Türkiye'nin kucağına bırakmadan çözmenin yolunu bulmalı. Bizimle IŞİD'e karşı savaşanlara da bu şeyi borçluyuz. Suriyeli mülteciler için Türkiye milyonlarca dolar harcadı. Türkiye'deki kampları ziyaret ettim. Türkiye onlara hem ev hem eğitim veriyor. 1980'lerden bu yana Türkiye'ye geliyorum. Gelişimi çok etkileyici. Türkiye'nin problemi ne olursa olsun, başarı var" dedi.'TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR STRATEJİK PARTNER'Temasları sırasında Suriye konusunun yanında ikili ilişkileri de konuştuklarını anlatan Graham, "Türkiye bir NATO müttefiki, önemli bir stratejik partner. Umuyorum yeni bir ilişkiye başlayabiliriz. Serbest ticaret anlaşmasıyla bunu bir adım öteye taşımalıyız. En kısa zamanda bunu gerçekleştirmek Türkiye ekonomisini istikrarlaştırmak için de önemli" diye konuştu.CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ Cemal Kaşıkçı cinayetine de değinen Graham, " Amerika dünyada kötü insanlarla baş ediyor. Arabistan stratejik bir müttefik. Muhammed Bin Salman'ın Suudi Arabistan için yeni bir yüz olduğunu düşündüm; ama yanıldım. Salman'ın liderliği benim öngördüğüm gibi olmadı. Tüm onu eleştiren herkesi hapse atması, Kaşıkçı'yı öldürmesi ve uluslararası davranışları çiğnemesi bunun göstergesi. Muhammed Bin Salman, bu cinayeti emreden kişi" dedi.'ÇEKİLME AKILLICA BİR YÖNTEMLE YAPILMALI'2016 yılında Suriye ile ilgili yaptığı konuşması hatırlatılan Graham, "Suriye'de yaratılan problemi düzeltme veya daha kötü yapma şansımız var. Yarattığımız YPG problemi, Kuzey Suriye'de daha kötü bir probleme neden olabilir. Çekilme akıllıca bir yöntemle yapılmalı. Erdoğan bu konuda gayet açık. Terör tehdidine karşı ısrarcı. Aynı zamanda Münbiç yol haritasında da ısrarcı" diye konuştu.'SİLAHLARIN YPG'DEN ALINAMSI ÖNEMLİ'Graham, çekilme sürecine yönelik General Dunford'ın Türk askeriyle çalıştığı bir plan olduğunu söyleyerek, "YPG'nin Türkiye'den uzaklaştırılması konusu ve ağır silahların YPG'en alınması konusu önemli, bunu yapabilmemiz önemli" dedi.'ESAD SAVAŞ SUÇLUSU'Graham, "Esad görevde kalabilir mi?" sorusuna "Esad bir savaş suçlusu. Çocukları öldürdü. Erdoğan çok güçlüydü, Esad'ın ailesiyle ilişkileri vardı; ama çocukları öldürmesinden sonra bunu kabul etmedi" diye konuştu.Graham, tampon bölge ile ilgili "Tampon bölge detaylarını paylaşamam. Öncelik Menbiç'teki yol haritasını uygulamak. Menbiç'i uygulayabilirsek Fırat 'ın doğusunda bir tampon bölge kurabiliriz" diye konuştu.