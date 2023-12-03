 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'li Senatör İsrail'in Gazze politikasına tepki gösterdi - Son Dakika

ABD'li Senatör İsrail'in Gazze politikasına tepki gösterdi

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Savunma Bakanı Lyold Austin ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Gazze'deki sivillerin hedef alınmaması konusunda İsrail'i uyarmalarına tepki gösterdi. Graham, Austin ve Harris'in Tel Aviv yönetimini eleştirmesine karşılık olarak Hamas'ın Gazze'de her yerde olduğunu ve İsrail'in sivilleri ayırt etmesinin mümkün olmadığını iddia etti. Ayrıca, Graham, Austin'in düşüncelerini saflık olarak nitelendirerek, Filistinlilerin Hamas tarafından radikalleştirildiğini savundu.

ABD\'li Senatör İsrail\'in Gazze politikasına tepki gösterdi
03.12.2023 - 23:13,
Abone Ol

NEW ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Savunma Bakanı Lyold Austin ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Gazze'deki sivillerin hedef alınmaması konusunda İsrail'i uyarmalarına tepki gösterdi.

Graham, CNN'e verdiği röportajda, Austin ve Harris'in Tel Aviv yönetimini Gazze politikası konusunda açıktan eleştirmelerine tepki göstererek, Hamas'ın "Gazze'nin her yerinde" olduğunu, İsrail'in saldırılarında sivilleri ayırt etmesinin "mümkün olmadığını" iddia etti.

"Hiçbir Filistinlinin ölmesini istemiyorum ama bunu nasıl yapacaksınız?" diyen Cumhuriyetçi Senatör, "Gazze'de daha fazla sivil kaybın, daha fazla isyancı üretebileceğine" inanan Savunma Bakanı Austin'in düşüncelerini "saflık" olarak nitelendirdi.

Austin hakkında, "O kadar saf ki, bu adama olan tüm güvenimi kaybettim." diyen Graham, Filistinliler için ise, "Okullarda ne öğretiyorlar biliyor musun? Bir şekilde İsrail'in Gazze'deki halkı radikalleştirdiği fikri çok saçma. Yıllardır Hamas tarafından radikalleştirildiler." yorumunda bulundu.

Hamas'ın Gazze'deki "apartman, okul ve hastanelere entegre olduğu" fikrini savunan Graham, şunları söyledi:

"Her yerde tünelleri var. Bu kadar çok Filistinlinin ölmesinin nedeni, sanırım Hamas onların ölmesini istediği için. Sivil kayıpların azaltılmasına dair daha iyi yöntem varsa bana bildirin, İsrail'e söylerim ya da siz doğrudan söylersiniz. Ancak bu iş bittiğinde Hamas'ın hala ayakta olması fikri nihai stratejik başarısızlık olacaktır."

Sivil kayıpları II. Dünya Savaşı örnekleriyle normalleştirmeye çalıştı

Senatör Graham, İsrail'in Gazze'deki sivilleri öldürmesini normalleştirmek bağlamında II. Dünya Savaşı'nda Japon uçaklarının Pearl Harbor saldırısına ve 11 Eylül saldırılarına ABD'nin verdiği karşılığı örnek olarak gösterdi.

Gazze'de sivillerin "çok sıkışık bir şekilde yaşadığını" ve İsrail'in Hamas'a yönelik saldırı düzenlerken sivilleri gözetmesinin imkansız olduğunu öne süren Graham, "Pearl Harbor (baskınından) sonrası çok fazla insanın ölmesi ve II. Dünya Savaşı'nın ne olduğunu biliyor musunuz? Amerikan kamuoyu, Tokyo ve Berlin'i yok etmek için kaç kişinin öldüğü konusunda endişelendi mi?" ifadelerini kullandı.

11 Eylül saldırılarından yeterince ders çıkarılmadığını ifade eden ABD'li Senatör, "Eğer bir iki ay içinde (sorumlulara yeterince karşılık vermeden) El Kaide'ye karşı ateşkes yapmamız istenseydi, bunu duymazdan gelirdik. Biliyorsunuz, Bakan Austin İsrail'e başarılması imkansız şeyler anlatıyor." dedi.

Dün, Reagan Ulusal Savunma Forumu'nda konuşan Austin, "İsrailli liderleri, kişisel olarak sivil kayıplardan ve sorumsuz söylemlerden kaçınmaya, Batı Şeria'daki yerleşimcilerin uyguladığı şiddeti önlemeye ve insani yardıma erişimi önemli ölçüde genişletmeye" çağırdığını söylemişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Gazze, Savunma, İsrail, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'li Senatör İsrail'in Gazze politikasına tepki gösterdi - Son Dakika


00:01
Onur Atilla, Altın Kelebek Ödülleri'nde Kerem Bürsin'in taklidini yaptı Onur Atilla, Altın Kelebek Ödülleri'nde Kerem Bürsin'in taklidini yaptı
22:29
Tokat'ta yolcu otobüsüne tüfekle ateş açıldı Tokat'ta yolcu otobüsüne tüfekle ateş açıldı
22:07
Hasan Arat, Beşiktaş'ın yeni başkanı oldu Hasan Arat, Beşiktaş'ın yeni başkanı oldu
22:03
İsrail, Gazze'nin güneyini vuruyor: Şu anda savaşın en kötü bombardımanı yaşanıyor İsrail, Gazze'nin güneyini vuruyor: Şu anda savaşın en kötü bombardımanı yaşanıyor
21:46
Cem Davran'ın sözleri Altın Kelebek'e damga vurdu: Ben es geçmeyeceğim, Cumhuriyet'i Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz Cem Davran'ın sözleri Altın Kelebek'e damga vurdu: Ben es geçmeyeceğim, Cumhuriyet'i Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz
21:19
Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar
21:05
ABD'de bir saldırgan ailesinden 4 kişiyi bıçaklayarak öldürdü ABD'de bir saldırgan ailesinden 4 kişiyi bıçaklayarak öldürdü
20:48
Beşiktaş, Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Son Dakika
00:01 Onur Atilla, Altın Kelebek Ödülleri'nde Kerem Bürsin'in taklidini yaptı
22:29 Tokat'ta yolcu otobüsüne tüfekle ateş açıldı
22:07 Hasan Arat, Beşiktaş'ın yeni başkanı oldu
22:03 İsrail, Gazze'nin güneyini vuruyor: Şu anda savaşın en kötü bombardımanı yaşanıyor
21:46 Cem Davran'ın sözleri Altın Kelebek'e damga vurdu: Ben es geçmeyeceğim, Cumhuriyet'i Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz
21:19 Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar
21:05 ABD'de bir saldırgan ailesinden 4 kişiyi bıçaklayarak öldürdü
20:48 Beşiktaş, Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
20:25 CHP lideri Özel'den,'' İYİ Parti ile ittifak olacak mı?'' sorusuna yanıt: Genel İdare Kurulu'nun kararını bekliyoruz
19:43 Kızıldeniz'de ABD savaş gemisi ve çok sayıda ticari gemiye saldırı düzenlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2023 07:14:59. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'li Senatör İsrail'in Gazze politikasına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement