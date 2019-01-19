ABD'li Senatör Lindsey Graham, "Ypg, PKK'nın Politik Koludur.
34 dakika önce
IHAAW110317-SIY/19-01-2019- ABD'li senatör Lindsey Graham, "YPG, PKK'nın politik koludur.
IHAAW110317-SIY/19-01-2019
- ABD
'li senatör Lindsey Graham
, "YPG, PKK
'nın politik koludur. PKK ile bağlantısı var. Kanıtlar açık ve net" dedi. 19.01.2019 11: 03: 17 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:09 Kaynak: İHA
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