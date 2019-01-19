Son Dakika Haberleri: ABD'li Senatör Lindsey Graham, "Ypg, PKK'nın Politik Koludur.

ABD'li Senatör Lindsey Graham, "Ypg, PKK'nın Politik Koludur.

34 dakika önce

IHAAW110317-SIY/19-01-2019- ABD'li senatör Lindsey Graham, "YPG, PKK'nın politik koludur.

ABD'li Senatör Lindsey Graham,
IHAAW110317-SIY/19-01-2019

- ABD'li senatör Lindsey Graham, "YPG, PKK'nın politik koludur. PKK ile bağlantısı var. Kanıtlar açık ve net" dedi. 19.01.2019 11: 03: 17 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:09 Kaynak: İHA

Lindsey Graham, Amerika Birleşik Devletleri, PKK, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan'la Görüşen ABD'li Senatör'den YPG Açıklaması: PKK'nın Politik Koludur Askere Gidemeyeceğini Öğrenen Genç, İntihar Girişiminde Bulundu

Halkbank, 22 Bin TL Maaş Alan Milletvekillerine 10 Bin TL Promosyon Ödemesi Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 11:43:32. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'li Senatör Lindsey Graham, "Ypg, PKK'nın Politik Koludur.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]