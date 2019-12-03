Son Dakika Haberleri: ABD'li senatör 'milyarder değilim' diyerek başkanlık yarışından çekildi
Son Dakika Dünya ABD'li senatör 'milyarder değilim' diyerek başkanlık yarışından çekildi - Son Dakika Dünya

ABD'li senatör 'milyarder değilim' diyerek başkanlık yarışından çekildi

6 saat önce

ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Kamala Harris, 2020'deki başkanlık seçimleri yarışından çekildiğini açıkladı. Kalifornia tarihinde eyalet düzeyindeki ilk siyahi ve ilk kadın adalet bakanı olarak tarihe geçen Harris, "Milyarder olmadığım için kendi kampanyamı finanse edemem" dedi.

ABD'li senatör 'milyarder değilim' diyerek başkanlık yarışından çekildi, System.String[]

ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Kamala Harris, 2020'deki başkanlık seçimleri yarışından çekildiğini açıkladı. Kalifornia tarihinde eyalet düzeyindeki ilk siyahi ve ilk kadın adalet bakanı olarak tarihe geçen Harris, "Milyarder olmadığım için kendi kampanyamı finanse edemem" dedi.


California Senatörü Harris, Twitter'dan yaptığı açıklamada, seçim kampanyasını sonlandırmaktan "derin üzüntü" duyduğunu ancak "adalet" için mücadeleye devam edeceğini belirtti.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Abdülhamit Gül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:58 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump-Macron görüşmesine damga vuran soru: Siz teröristleri geri istiyor musunuz?
Irak'ta ABD üssüne roketli saldırı Trump'tan Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Schiff ile ilgili soruya yanıt: O meczup bir insan ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 05:38:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'li senatör 'milyarder değilim' diyerek başkanlık yarışından çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]