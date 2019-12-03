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ABD'li senatör 'milyarder değilim' diyerek başkanlık yarışından çekildi
6 saat önce
ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Kamala Harris, 2020'deki başkanlık seçimleri yarışından çekildiğini açıkladı. Kalifornia tarihinde eyalet düzeyindeki ilk siyahi ve ilk kadın adalet bakanı olarak tarihe geçen Harris, "Milyarder olmadığım için kendi kampanyamı finanse edemem" dedi.
ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Kamala Harris, 2020'deki başkanlık seçimleri yarışından çekildiğini açıkladı. Kalifornia tarihinde eyalet düzeyindeki ilk siyahi ve ilk kadın adalet bakanı olarak tarihe geçen Harris, "Milyarder olmadığım için kendi kampanyamı finanse edemem" dedi.
California Senatörü Harris, Twitter'dan yaptığı açıklamada, seçim kampanyasını sonlandırmaktan "derin üzüntü" duyduğunu ancak "adalet" için mücadeleye devam edeceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:58
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