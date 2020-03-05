ABD'li senatör, NATO'dan Türkiye'ye destek talep etti - Son Dakika
Son Dakika Politika ABD'li senatör, NATO'dan Türkiye'ye destek talep etti - Son Dakika

ABD'li senatör, NATO'dan Türkiye'ye destek talep etti

6 saat önce

ABD'nin Florida eyaleti Senatörü Marco Rubio, Suriye'deki durumun gittikçe tehlikeli hale geldiğini belirterek, "NATO, Türkiye'ye hava ve istihbarat desteği vermeli" dedi.

ABD'li senatör, NATO'dan Türkiye'ye destek talep etti, System.String[]

ABD'nin Florida eyaleti Senatörü Marco Rubio, Suriye'deki durumun gittikçe tehlikeli hale geldiğini belirterek, "NATO, Türkiye'ye hava ve istihbarat desteği vermeli" dedi.


ABD'nin Florida eyaleti Senatörü Marco Rubio, NATO'dan Türkiye'ye destek vermesini istedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nin Florida Senatörü 48 yaşındaki Marco Rubio, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'deki durum gittikçe tehlikeli hale geliyor. Rusya, İdlib yakınlarındaki Türk gözlem noktalarını çevreleyen Esad güçlerini geri çekmeli. NATO, Türkiye'ye hava ve istihbarat desteği vermeli. Suriyeli mültecilerle ilgilenen STK'lara finansal destek sunmalı" ifadelerini kullandı.


Rubio, 2016 yılında Trump'ın karşısına Cumhuriyetçilerin başkan adayı olarak çıkmış, ancak daha sonra yarıştan çekilmişti. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Florida, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:55 Kaynak: İHA
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