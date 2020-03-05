ABD'li senatör Rubio'dan Türkiye'ye hava desteği çağrısı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'li senatör Rubio'dan Türkiye'ye hava desteği çağrısı Açıklaması - Son Dakika

ABD'li senatör Rubio'dan Türkiye'ye hava desteği çağrısı Açıklaması

1 saat önce

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, "Rusya, İdlib'deki Türk gözlem noktalarını çevreleyen Esed güçlerini geri çekmeli. NATO, Türkiye'ye hava desteği, istihbarat ve Suriyeli mültecilerle ilgilenen yardım kuruluşlarına finansal destek vermeli." dedi.

ABD'li senatör Rubio'dan Türkiye'ye hava desteği çağrısı Açıklaması, System.String[]

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, " Rusya, İdlib'deki Türk gözlem noktalarını çevreleyen Esed güçlerini geri çekmeli. NATO, Türkiye'ye hava desteği, istihbarat ve Suriyeli mültecilerle ilgilenen yardım kuruluşlarına finansal destek vermeli." dedi.

Twitter'dan yaptığı açıklamada İdlib'deki durumun gün geçtikçe daha kötüye gittiğini belirten Senatör Rubio, Rusya ve Esed rejimine, düzenlediği saldırılardan dolayı tepki gösterdi.

Rubio, açıklamasında, "Rusya, İdlib'deki Türk gözlem noktalarını çevreleyen Esed güçlerini geri çekmeli. NATO, Türkiye'ye hava desteği, istihbarat ve Suriyeli mültecilerle ilgilenen yardım kuruluşlarına finansal destek vermeli." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Amerikan Fox News kanalına bir makale yazan Temsilciler Meclisi üyeleri Demokrat Brandon Boyle ile Cumhuriyetçi Adam Kinzinger de benzer bir çağrıda bulundu.

Temsilciler Meclisi üyeleri, Rusya ve Esed rejiminden İdlib'de düzenledikleri saldırılara son vermesini istedi.

Graham, "uçuşa yasak bölge" çağrısında bulunmuştu

Cumhuriyetçi Senatör Graham ise geçen hafta internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Dünya hiçbir şey yapmadan İdlib'in Esed, İran ve Rusya tarafından yok edilmesini izliyor." ifadesini kullanmıştı.

Graham, açıklamasında "Şu anda uluslararası toplumun binlerce masum erkek, kadın ve çocuğu bu dehşet verici ölümden kurtarmak için İdlib'de uçuşa yasak bölge ilan etmesinin zamanı gelmiştir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:58 Kaynak: AA
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