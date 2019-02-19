Son Dakika Haberleri: ABD'li Senatör Sanders 2020'de Başkanlık İçin Yarışacak

ABD'li Senatör Sanders 2020'de Başkanlık İçin Yarışacak

2 saat önce

ABD'de Vermont Senatörü Bernie Sanders, 2020'deki başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

ABD'li Senatör Sanders 2020'de Başkanlık İçin Yarışacak, System.String[]
ABD'de Vermont Senatörü Bernie Sanders, 2020'deki başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Kendisini "demokratik sosyalist" olarak nitelendiren ve 2016'deki kampanyasıyla Demokratların siyasetlerini yeniden şekillendirmesine vesile olan 77 yaşındaki Sanders, destekçilerine gönderdiği e-Postada, 2020'de başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurdu.

Sanders, e-Postada, "Kampanyamız sadece Donald Trump'ı yenmekle ilgili değil. Ülkemizi dönüştürmek, ekonomik, sosyal, ırksal ve çevresel adalet ilkelerine dayalı bir yönetim yaratmakla ilgili." ifadesini kullandı.

Amerikalı senatör, CBS'ye yaptığı açıklamada da Beyaz Saray'a gitme arzusunun, 2016'nın devamı niteliği taşıdığını ve savunduğu politikaların bugün Demokrat Parti tarafından kucaklandığını söyledi.

ABD'de mevcut siyasi düzene karşı eleştirel tavrıyla tanınan Bernie Sanders, 2016'da Demokratların başkanlık ön seçimlerinde eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın rakibi olmuştu. Sanders, o dönemde yüksek okul ücretlerinin kaldırılması ve tek ödeyenli sağlık sistemi önerilerinin ateşli savunuculuğunu yapmıştı.

Bernie Sanders, bir söyleşisinde, "Dünyanın her ülkesinde, milyarder sınıfa istedikleri her şeyin olamayacağını söyleyen bir lider kadrosuna ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:40 Kaynak: AA

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li Komutan, Türkiye Tarafından Aranan PKK'lı Terörist ile Görüştü Sabancı Holding, ABD'li Şirketi 175 Milyon Dolara Satın Aldı

Yerli Facebook'un Kullanıcı Sayısı Yarım Milyonu Aştı Doğuş Grubu'nun Patronu Ferit Şahenk, Bir Otelini Daha Satıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 18:45:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'li Senatör Sanders 2020'de Başkanlık İçin Yarışacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]