Son Dakika Haberleri: ABD'li Senatör Sanders Trump'ın Koltuğuna Aday

ABD'li Senatör Sanders Trump'ın Koltuğuna Aday

1 saat önce

- ABD'li senatör Sanders Trump'ın koltuğuna adayWASHINGTON - ABD'li Senatör Bernie Sanders 2020 yılında gerçekleşecek başkanlık seçimlerine aday olacağını duyurdu.

- ABD'li senatör Sanders Trump'ın koltuğuna aday

WASHINGTON - ABD'li Senatör Bernie Sanders 2020 yılında gerçekleşecek başkanlık seçimlerine aday olacağını duyurdu.
ABD'nin Vermont eyaletinin senatörü Bernie Sanders 2020 yılında gerçekleşecek başkanlık seçimleri için adaylığını koyacağını duyurdu. Online platformlar üzerinden adaylığını duyuran Sanders, "Başkanlık için yarışacağım. Sizden ülkenin çeşitli yerlerinden en az 1 milyon kişinin desteklediği eşi benzeri görülmemiş tarihi kampanya için bugün bana katılmanızı istiyorum" dedi.
Donald Trump'ı ABD modern tarihindeki en tehlikeli başkan olarak adlandıran Sanders, "Bizim kampanyamız modern ABD tarihindeki en tehlikeli başkanını düşürmek, demokrat adayını genel seçimlerde yenmek ile alakalı değil. Bizim kampanyamız ülkemizi dönüştürmek ve ekonomik, sosyal, rasyonel ve çevreci prensipler üzerine bir hükumet oluşturmak ile alakalı" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:46 Kaynak: İHA

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerli Facebook'un Kullanıcı Sayısı Yarım Milyonu Aştı Doğuş Grubu'nun Patronu Ferit Şahenk, Bir Otelini Daha Satıyor

Irak Başbakan Danışmanı Açıkladı: ABD, 1 Nisan'dan Önce Suriye'den Çekilecek Lewis Hamilton ile ABD'li Şarkıcı Nicole Scherzinger'ın Özel Görüntülerinin Videosu Ortaya Çıktı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 21:34:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'li Senatör Sanders Trump'ın Koltuğuna Aday
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]