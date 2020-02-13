ABD'li Senatör Shaheen'den uluslararası topluma "İdlib" çağrısı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'li Senatör Shaheen'den uluslararası topluma 'İdlib' çağrısı Açıklaması - Son Dakika

ABD'li Senatör Shaheen'den uluslararası topluma "İdlib" çağrısı Açıklaması

6 saat önce

ABD'li Senatör Jeanne Shaheen, Beşşar Esed rejiminin Rusya desteğiyle İdlib'de düzenlediği saldırılara atıfta bulunarak, "Uluslararası toplum, Rusya'nın Suriye'den çıkması için harekete geçmelidir.

ABD'li Senatör Shaheen'den uluslararası topluma

ABD'li Senatör Jeanne Shaheen, Beşşar Esed rejiminin Rusya desteğiyle İdlib'de düzenlediği saldırılara atıfta bulunarak, "Uluslararası toplum, Rusya'nın Suriye'den çıkması için harekete geçmelidir." dedi.

New Hampshire Senatörü Shaheen, İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin, AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

"Daha önce Türkiye ile Rusya arasındaki yakınlaşmadan dolayı, kendisi de dahil, ABD'li senatörlerin şikayet ettiği ancak şu anda Türkiye'nin İdlib'de Esed rejimi üzerinden bir bakıma Rusya ile de karşı karşıya geldiği" hatırlatılarak, bu durum ile ilgili değerlendirmesi sorulan Shaheen, Türkiye'ye yönelik bir değerlendirme yapmaktan kaçındı.

Uluslararası toplumun, Rusya'nın bölgedeki askeri eylemlerini durdurması için harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Shaheen, şunları söyledi:

"Uluslararası toplum, Rusya'nın İdlib'de hastane ve okulları bombalamak ve savaşçı olmayan çocuklar ile kadınları öldürmek gibi korkunç faaliyetler yerine insanları öldürmeyi durdurması ve bu tarz eylemlerine son vermesi konusunda Rusya'ya çağrıda bulunmalıdır. Uluslararası toplum, Rusya'nın Suriye'den çıkması için harekete geçmelidir."

İdlib konusunda Kongrede sesler artıyor

Öte yandan Suriye'nin İdlib kentindeki Rusya destekli Esed rejiminin saldırılarına karşı, ABD Kongresindeki sesler daha fazla yükselmeye başladı.

Geçen hafta rejimin, İdlib'deki saldırıları hem Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch hem de Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel tarafından kınanmıştı.

Her iki komitenin başkanı, açıklamalarında, Rusya ve İran'a saldırılarına son verme çağrısında bulunmuştu.

Dün, Senatoda gerçekleştirilen bir oturumda, İdlib konusuna değinen Senatör Marco Rubio da İdlib'deki kötü gidişatın rejim saldırılarıyla daha da kötüleştiğini vurgulamış ve Rusya'ya yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapmıştı.

Türkiye'nin İdlib konusundaki hassasiyetlerini anladığını dile getiren Washington, son olarak Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i Ankara'ya göndermişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Jeffrey arasındaki kapsamlı görüşmede, İdlib'deki son durum ve ABD'nin bu konudaki muhtemel adımları ele alınmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:28 Kaynak: AA
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