Son Dakika Haberleri: ABD'li Senatör: Türkiye bölge için kritik bir müttefik, F-35 programına geri alınması önemli
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ABD'li Senatör: Türkiye bölge için kritik bir müttefik, F-35 programına geri alınması önemli

1 saat önce

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Türkiye ile daha stratejik bir ilişki kurma noktasında umutluyum; ayrıca Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi ve belki serbest ticaret anlaşması yapılması oldukça önemli." dedi.

ABD'li Senatör: Türkiye bölge için kritik bir müttefik, F-35 programına geri alınması önemli, System.String[]

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Türkiye ile daha stratejik bir ilişki kurma noktasında umutluyum; ayrıca Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi ve belki serbest ticaret anlaşması yapılması oldukça önemli." dedi.


Güney Carolina Senatörü Graham, Birleşmiş Millet (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında New York'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Lindsey Graham, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:30 
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