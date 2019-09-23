Son Dakika Haberleri: ABD'li Senatör: Türkiye bölge için kritik bir müttefik, F-35 programına geri alınması önemli
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ABD'li Senatör: Türkiye bölge için kritik bir müttefik, F-35 programına geri alınması önemli

1 saat önce

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Türkiye ile daha stratejik bir ilişki kurma noktasında umutluyum; ayrıca Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi ve belki serbest ticaret anlaşması yapılması oldukça önemli." dedi.

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ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Türkiye ile daha stratejik bir ilişki kurma noktasında umutluyum; ayrıca Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi ve belki serbest ticaret anlaşması yapılması oldukça önemli." dedi.

ABD'li Senatör: Türkiye bölge için kritik bir müttefik, F-35 programına geri alınması önemli

Amerika Birleşik Devletleri, Lindsey Graham, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:15 
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