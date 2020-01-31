ABD'li senatörden koronavirüs çağrısı: Tüm uçak seferleri durdurulmalı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'li senatörden koronavirüs çağrısı: Tüm uçak seferleri durdurulmalı - Son Dakika Dünya

ABD'li senatörden koronavirüs çağrısı: Tüm uçak seferleri durdurulmalı

6 saat önce

ABD'nin Arkansas Senatörü Tom Cotton, Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün (2019-nCoV) tehlike boyutlarının üst seviyelerde olduğunu belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticari uçak seferlerinin durdurulması çağrısını yaptı.

ABD'li senatörden koronavirüs çağrısı: Tüm uçak seferleri durdurulmalı, System.String[]

ABD'nin Arkansas Senatörü Tom Cotton, Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün (2019-nCoV) tehlike boyutlarının üst seviyelerde olduğunu belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticari uçak seferlerinin durdurulması çağrısını yaptı.

Senatör Cotton, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, Çin'in 60 milyon insanı karantina altına aldığını ve okulları süresiz olarak kapattığını vurgulayarak, "Çin, Batı Yakası nüfusumuzdan daha fazla olan 60 milyon insanı karantinaya aldı. Okulları süresiz kapattılar. Hong Kong anakaradan seyahati kesti. Çin ve ABD arasındaki tüm ticari uçak seferlerini derhal durdurmalıyız" ifadelerini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:23 Kaynak: DHA
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