Abd'li senatörden koronavirüs çağrısı tüm uçak seferleri durdurulmalı - Son Dakika

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Abd'li senatörden koronavirüs çağrısı tüm uçak seferleri durdurulmalı
9 dakika önce
ABD'li senatörden koronavirüs çağrısı Tüm uçak seferleri durdurulmalıABD, (DHA)- ABD'nin Arkansas Senatörü Tom Cotton, Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün (2019-nCoV) tehlike boyutlarının üst seviyelerde olduğunu belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticari uçak seferlerinin durdurulması çağrısını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:32 Kaynak: DHA
ABD'li senatörden koronavirüs çağrısı Tüm uçak seferleri durdurulmalı
ABD, (DHA)- ABD'nin Arkansas Senatörü Tom Cotton, Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün (2019-nCoV) tehlike boyutlarının üst seviyelerde olduğunu belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticari uçak seferlerinin durdurulması çağrısını yaptı.
Senatör Cotton, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, Çin'in 60 milyon insanı karantina altına aldığını ve okulları süresiz olarak kapattığını vurgulayarak, 'Çin, Batı Yakası nüfusumuzdan daha fazla olan 60 milyon insanı karantinaya aldı. Okulları süresiz kapattılar. Hong Kong anakaradan seyahati kesti. Çin ve ABD arasındaki tüm ticari uçak seferlerini derhal durdurmalıyız ifadelerini kullandı.
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