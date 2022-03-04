ABD'li senatörden "Putin'e suikast" imalı paylaşım - Son Dakika
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ABD'li senatörden "Putin'e suikast" imalı paylaşım

04.03.2022 06:05
ABD'li senatörden "Putin'e suikast" imalı paylaşım

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "suikast" iması yaptı.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya- Ukrayna savaşının sonlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "suikast" iması yaptı.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Graham'in, Roma İmparatoru Julius Caesar'a ihanet eden Brütüs ve Adolf Hitler'e suikast girişiminde bulunan Albay Claus von Stauffenberg'e atıfta bulunması dikkati çekti.

Graham, "Rusya'da bir Brütüs var mı? Rus ordusunda Albay Stauffenberg gibi başarılı biri yok mu? Bu savaşı durdurmanın tek yolu bu adamı (Putin) ortadan kaldırmak. Bu, ülkeniz ve tüm dünya için çok önemli bir hizmet olacaktır." ifadelerini kullandı.

Olanların düzeltebilecek tek milletin Rus halkı olduğunun altını çizen Graham, "Söylemesi kolay, yapması zor. Hayatınızın geri kalanını karanlıkta, dünyanın geri kalanından izole şekilde ve yoksulluk içinde geçirmek istemiyorsanız, harekete geçmelisiniz." çağrısında bulundu.

Graham'in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı ve Putin'e suikast çağrısı yaptığı şeklinde yorumlandı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Suikast, Twitter, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD'li senatörden "Putin'e suikast" imalı paylaşım - Son Dakika
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