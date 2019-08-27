Son Dakika Haberleri: ABD'li senatörden Rusya'ya "vize iptali" tepkisi
Son Dakika Güncel Haber

ABD'li senatörden Rusya'ya "vize iptali" tepkisi

49 dakika önce

ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, vize başvurusunu reddeden Moskova yönetimini eleştirdi.

ABD'li senatörden Rusya'ya

ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, vize başvurusunu reddeden Moskova yönetimini eleştirdi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Murphy, Rusya tarafından uygulanan vize engeline ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Kongre ziyareti kapsamında Rusya'ya gitmek için vize başvurusunda bulunduğunu belirten Chris Murphy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki geçen aylarda da yaşandığı gibi Rusya hükümeti ziyaretlerimize engel olarak, ülkeyi daha da yanlızlığa itiyor. Özellikle son zamanlarda bozulan silah kontrol anlaşmaları ve Vladimir Putin'in otoriter yönetimine yönelik ciddi iç muhalefeti göz önünde bulundurduğumuzda bu adım, iki ülke arasındaki kırılgan ilişkiler açısından oldukça vahim ve Rusya'nın diyaloğa açık olmadığının göstergesidir."

Açıklamada, iki ülkenin sahip olduğu nükleer silahlara da dikkati çeken Murphy, kendilerinin dünyanın güvenliğini sağlamak ve Washington ve Moskova arasındaki çatışmaları diyalog yoluyla engellemek gibi bir sorumluluklarının olduğunu da kaydetti.

Aynı haftada 2'nci vize iptali

Rusya, pazartesi günü Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson'ın da vize başvurusunu reddetmişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Johnson, ikili ilişkiler kapsamında Rus parlamenterler ile doğrudan görüşmek maksadıyla Rusya'ya gitmek istediğini, ancak Moskova'nın vize başvurusunu iptal etmek suretiyle "diplomatik bir oyun oynadığını" belirtmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Moskova, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme öncesi SU-57'ye yakın ilgi Erdoğan'a Rusya ziyaretinde beklenmedik teklif: Uzaya Türk astronot gönderelim Türkiye ve Rusya'dan SU-35 ve SU-57 için ortaklık sinyali

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 22:20:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'li senatörden Rusya'ya "vize iptali" tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]