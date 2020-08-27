ABD'li senatörden ülkedeki adalet sistemine ilişkin açıklama - Son Dakika

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ABD'nin Wisconsin eyaleti senatörü Robert Wirch'in açıklaması

WISCONSIN - ABD'nin Wisconsin eyaleti senatörü Robert Wirch, 29 yaşındaki Jacob Blake'in öldürülmesinden sorumlu tutulan polis memurunun yargılanması öncesinde yaptığı açıklamada, ülkedeki adalet sisteminin değişmek zorunda olduğunu ifade etti.

Wisconsin, siyahi gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından bir süredir protesto ve gösterilere sahne oluyor.