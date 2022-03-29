ABD'li senatörler, BM'nin Gazze'deki savaş suçları soruşturmasının durdurulmasını istedi - Son Dakika
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ABD'li senatörler, BM'nin Gazze'deki savaş suçları soruşturmasının durdurulmasını istedi

29.03.2022 20:33
ABD'li senatörler, BM'nin Gazze'deki savaş suçları soruşturmasının durdurulmasını istedi

ABD'li 68 Senatör, "İsrail'e karşı önyargıların bir parçası" olduğu gerekçesiyle, Birleşmiş Miletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'in Gazze'de savaş suçu işleyip işlemediğine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı durdurmasını talep etti.

ABD'li 68 Senatör, " İsrail'e karşı önyargıların bir parçası" olduğu gerekçesiyle, Birleşmiş Miletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'in Gazze'de savaş suçu işleyip işlemediğine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı durdurmasını talep etti.

Cumhuriyetçi ve Demokratlardan oluşan 68 Senatör, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup gönderdi.

BM İnsan Hakları Konseyinin başlattığı savaş suçları soruşturmasının "İsrail'e yönelik önyargıların parçası" olduğunun öne sürüldüğü mektupta, "Bu soruşturma, İsrail'i suçlama, kötüleme ve ülkenin itibarını sarsma kampanyası için kaynakların orantısız kullanımıdır." görüşü paylaşıldı.

BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in 2021 Mayıs ayında Gazze'ye düzenlediği bombardımanda 60'dan fazlası çocuk, 248 Filistinlinin ölmesi sonucu Gazze'de insan hakları ihlalleri işlenip işlenmediğine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, İnsan Hakları, Gazze, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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