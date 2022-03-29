ABD'li senatörler Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyinden çıkarılmasını istedi - Son Dakika
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ABD'li senatörler Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyinden çıkarılmasını istedi

29.03.2022 20:02
ABD'li senatörler Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyinden çıkarılmasını istedi

ABD'li senatörler, Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinden çıkarılması için ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'a mektup gönderdi.

ABD'li senatörler, Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinden çıkarılması için ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'a mektup gönderdi.

Senato Dış İlişkiler Konseyi liderleri Bob Menendez ve Jim Risch önderliğindeki 12 senatör, Thomas-Greenfield'a hitaben bir mektup kaleme aldı.

Thomas-Greenfield'a Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyinden çıkarılması için BM Genel Kurulu'na karar tasarısı sunması çağrısı yapılan mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Apartmanların, hastanelerin ve okulların ayrım gözetmeksizin bombalandığına ve kaçmaya çalışan sivillerin katledildiğine şahit olduk. Rusya ve Vladimir Putin tarafından işlenen suçlar, Rusya hükümetinin insan haklarını korumak gibi bir niyeti olmadığını göstermektedir. Durum bu iken Rusya'nın, misyonu tüm dünyada insan haklarını korumak ve savunmak olan bir kuruluştan yarar sağlaması konusunu düşünmenin zamanı gelmiştir."

Mektupta, BM İnsan Hakları Konseyinin bir üyesinin "geniş çaplı ve sistematik istismarlar yapması durumunda" BM Genel Kurulu üyelerinin 3'te 1'inin oyuyla Konseyden çıkarılabileceği anımsatıldı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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