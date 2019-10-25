ABD'li senatörler TikTok'a soruşturma talep etti

Çin merkezli video paylaşım uygulaması TikTok, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğini tehdit edebilir mi? Bu sorunun yanıtlanmasını isteyen ABD'li iki senatör istihbarat birimlerinden konunun araştırılmasını istedi.



Senatör Chuck Schumer ve Tom Cotton imzalı mektupta, ulusal güvenlik direktörü Joseph Macquire'dan TikTok'un kullanıcı bilgilerinin ne kadarını kaydettiğinin ve Çin'in ABD'li kullanıcıların içeriklerini raporlayıp raporlamadığının araştırılması istendi.