Son Dakika Haberleri: ABD'li senatörler TikTok'a soruşturma talep etti
Son Dakika Dünya ABD'li senatörler TikTok'a soruşturma talep etti

ABD'li senatörler TikTok'a soruşturma talep etti

1 saat önce

Çin merkezli video paylaşım uygulaması TikTok, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğini tehdit edebilir mi? Bu sorunun yanıtlanmasını isteyen ABD'li iki senatör istihbarat birimlerinden konunun araştırılmasını istedi.

ABD'li senatörler TikTok'a soruşturma talep etti, System.String[]

Çin merkezli video paylaşım uygulaması TikTok, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğini tehdit edebilir mi? Bu sorunun yanıtlanmasını isteyen ABD'li iki senatör istihbarat birimlerinden konunun araştırılmasını istedi.


Senatör Chuck Schumer ve Tom Cotton imzalı mektupta, ulusal güvenlik direktörü Joseph Macquire'dan TikTok'un kullanıcı bilgilerinin ne kadarını kaydettiğinin ve Çin'in ABD'li kullanıcıların içeriklerini raporlayıp raporlamadığının araştırılması istendi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Chuck Schumer, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:14 
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