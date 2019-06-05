ABD'li senatörler Trump'ın S. Arabistan'a silah satışını engellemeye çalışıyor
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ABD'de aralarında Cumhuriyetçilerin de bulunduğu bir grup senatör, Başkan Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a silah satışını engellemeye çalışıyor. Senatörler, Kongre'den geçirecekleri 22 farklı karar tasarısıyla silah satışlarını bloke etmeyi hedefliyor.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:23
'de aralarında Cumhuriyetçilerin de bulunduğu bir grup senatör, Başkan Donald Trump
yönetiminin Suudi Arabistan
'a silah satışını engellemeye çalışıyor. Senatörler, Kongre'den geçirecekleri 22 farklı karar tasarısıyla silah satışlarını bloke etmeyi hedefliyor.
Senatörler ayrıca Trump'ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) gibi ülkelere silah satışlarında Kongre onayını "bypass" eden acil durum yetkisini protesto etti.
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