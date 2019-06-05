Son Dakika Haberleri: ABD'li senatörler Trump'ın S. Arabistan'a silah satışını engellemeye çalışıyor
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ABD'li senatörler Trump'ın S. Arabistan'a silah satışını engellemeye çalışıyor

22 dakika önce

ABD'de aralarında Cumhuriyetçilerin de bulunduğu bir grup senatör, Başkan Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a silah satışını engellemeye çalışıyor. Senatörler, Kongre'den geçirecekleri 22 farklı karar tasarısıyla silah satışlarını bloke etmeyi hedefliyor.

ABD'li senatörler Trump'ın S. Arabistan'a silah satışını engellemeye çalışıyor, System.String[]
ABD'de aralarında Cumhuriyetçilerin de bulunduğu bir grup senatör, Başkan Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a silah satışını engellemeye çalışıyor. Senatörler, Kongre'den geçirecekleri 22 farklı karar tasarısıyla silah satışlarını bloke etmeyi hedefliyor.

Senatörler ayrıca Trump'ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelere silah satışlarında Kongre onayını "bypass" eden acil durum yetkisini protesto etti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:23 
Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Donald Trump, Dünya
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