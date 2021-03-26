ABD'li senatörlerden Biden'a İran konusunda "tüm diplomatik ve ekonomik araçları kullanma" çağrısı - Son Dakika

ABD'li senatörlerden Biden'a İran konusunda "tüm diplomatik ve ekonomik araçları kullanma" çağrısı

26.03.2021 04:53
ABD'li senatörlerden Biden'a İran konusunda

ABD'li 43 senatör, Başkan Joe Biden'a gönderdikleri mektupta, yönetimin İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını önleyecek bir anlaşmaya varılabilmesi için tüm diplomatik ve ekonomik araçları tam kapasite kullanması çağrısında bulundu.

ABD'li 43 senatör, Başkan Joe Biden'a gönderdikleri mektupta, yönetimin İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını önleyecek bir anlaşmaya varılabilmesi için tüm diplomatik ve ekonomik araçları tam kapasite kullanması çağrısında bulundu.

Öncülüğünü Demokrat Bob Menendez ile Cumhuriyetçi Jim Ricsh ve Lindsey Graham'in yaptığı ve hem Demokrat hem de Cumhuriyetçilerin olduğu toplam 43 senatörün imza attığı mektup, Senato'dan Beyaz Saray'a gönderildi.

Mektupta geniş şekilde İran'ın 2015 yılındaki nükleer anlaşma koşullarının çok uzağında olduğu ve uranyum zenginleştirme noktasında yüzde 20'lik seviyeye ulaştığı kaydedildi.

İran'ın sadece nükleer silaha sahip olma yolundaki adımlarıyla değil, aynı zamanda Orta Doğu'da desteklediği Şii milisler yoluyla da bölgede Amerikan çıkarlarını tehdit ettiği savunulan mektupta, Biden yönetiminin bir an önce somut adımlar atması gerektiği vurgulandı.

Mektupta, "BM Güvenlik Konseyi'nde ve bölgedeki müttefiklerimizle koordinasyon halinde, İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını engelleyecek bir anlaşmaya varılması için diplomatik ve ekonomik araçlarımızı tam kapasite kullanmanız gerektiğine inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Avrupalı ortaklarının yanı sıra İsrail ve Körfez'deki ortaklarıyla bu konuları koordine etmesinin yararlı olacağı kaydedilen mektupta, Kongre'deki iki partinin bazı konularda farklılıkları bulunsa da İran konusunda ortak bir tutum içinde olduğu belirtildi.

20 Ocak'ta göreve gelen Biden yönetimi İran'la yeniden nükleer anlaşmaya dönme niyetinde olduğunu açıklamış ancak İran'ın da 2015'teki nükleer anlaşma koşullarına mutlaka geri dönmesi gerektiğini belirtmişti.

ABD'nin adımına henüz net bir yanıt vermeyen Tahran yönetimi ise öncelikle ABD'nin anlaşmaya geri dönmesi ve İran'a yönelik yaptırımları hafifletmesi gerektiğini dile getirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Senatör, Nükleer, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'li senatörlerden Biden'a İran konusunda 'tüm diplomatik ve ekonomik araçları kullanma' çağrısı - Son Dakika


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