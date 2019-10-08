Son Dakika Haberleri: ABD'li senatörlerden Kongre'ye "gizli toplantı" çağrısı
Son Dakika Güncel ABD'li senatörlerden Kongre'ye 'gizli toplantı' çağrısı

ABD'li senatörlerden Kongre'ye "gizli toplantı" çağrısı

23 dakika önce

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Coons, Kongre'ye bir mektup göndererek, Başkan Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararına ilişkin gizli toplantı yapılmasını talep etti.

ABD'li senatörlerden Kongre'ye

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Coons, Kongre'ye bir mektup göndererek, Başkan Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararına ilişkin gizli toplantı yapılmasını talep etti.

ABD'de, Trump'ın Suriye kararının yankıları devam ederken, senatörler Graham ve Coons, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnel ve Demokratların Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'a bir mektup gönderdi.

Mektupta, Trump'ın, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenleyeceği bölgedeki Amerikan askerlerini çekme kararına karşı hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi siyasetçilerin tepkili olduğuna işaret edildi.

Trump'ın kararının, stratejik ulusal çıkarlara yönelik ciddi sonuçlarının olacağı vurgulanan mektupta, "Bu karar Türkiye, Rusya ve İran'ı güçlendirirken, ABD'nin bölgedeki etkisini azaltacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Mektupta, YPG/PKK'lı teröristler için "Kürt ortaklarımız" tanımlaması kullanıldı.

Askeri ve diplomatik danışmanların, Trump'ın bu kararına karşı çıktığı savunulan mektupta, "Bu kararın sonuçlarını daha iyi anlamak için, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İstihbarat makamlarının, en yakın zamanda tüm kongre üyelerinin katılacağı gizli bir toplantı yapmasının zorunlu olduğuna inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:40 Kaynak: AA
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