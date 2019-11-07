Son Dakika Haberleri: ABD'li senatörlerden mektup: Türkiye Suriye'de barış anlaşmasını ihlal ediyorsa, yaptırım uygulayın
Son Dakika Dünya ABD'li senatörlerden mektup: Türkiye Suriye'de barış anlaşmasını ihlal ediyorsa, yaptırım uygulayın

ABD'li senatörlerden mektup: Türkiye Suriye'de barış anlaşmasını ihlal ediyorsa, yaptırım uygulayın

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hem Cumhuriyetçi hem de Demokratlardan oluşan 5 kişilik senatör grubu, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden 'Türkiye'nin Suriye'deki ateşkes anlaşmasına uymadığına yönelik raporların araştırılmasını', eğer bu doğruysa Ankara'ya yaptırım uygulanmasını istedi

ABD'li senatörlerden mektup: Türkiye Suriye'de barış anlaşmasını ihlal ediyorsa, yaptırım uygulayın, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Cumhuriyetçi ve Demokratlardan oluşan 5 kişilik senatör grubu, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden 'Türkiye'nin Suriye'deki ateşkes anlaşmasına uymadığına yönelik raporların araştırılmasını', eğer bu doğruysa Ankara yönetimine yaptırım uygulanmasını istedi.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderilen mektup, Cumhuriyetçi Senatörler Lindsey Graham ve Marsha Blackburn ile Demokrat Senatörler Chris Van Hollen, Richard Blumenthal ve Jeanne Shaheen tarafından hazırlandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te intihar eden kardeşler olayında yürek yakan ayrıntı! Tek çalışan Oya Yetişkin'di
İngiltere'de, YPG/PKK'lı İngiliz'e 4 yıl hapis cezası verildi Gezi parkı eylemlerinde polise taş atan YPG'li iki terörist Suriye'de öldürüldü İzlanda Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 17:54:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'li senatörlerden mektup: Türkiye Suriye'de barış anlaşmasını ihlal ediyorsa, yaptırım uygulayın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]