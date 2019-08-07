Son Dakika Haberleri: ABD'li senatörlerden "Messenger Kids" için soruşturma mektubu
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ABD'li senatörlerden "Messenger Kids" için soruşturma mektubu

1 saat önce

ABD'li senatörler Edward Markey ve Richard Blumenthal, Facebook'un çocuklar için geliştirdiği uygulama olan Messenger Kids'teki teknik sorunları cevaplaması üzerine Facebook'a 9 soruluk bir mektup gönderdi.

ABD'li senatörlerden
ABD'li senatörler Edward Markey ve Richard Blumenthal, Facebook'un çocuklar için geliştirdiği uygulama olan Messenger Kids'teki teknik sorunları cevaplaması üzerine Facebook'a 9 soruluk bir mektup gönderdi.
ABD'li teknoloji sitesi CNET'te yer alan habere göre, ABD Senatosu'ndaki Demokrat Partili senatörler Edward Markey ve Richard Blumenthal tarafından gönderilen mektupta, Messenger Kids'in gevşek mahremiyet koruma yapısı dolayısıyla endişeli olunduğu bildirildi.
Mektup; Facebook'un, teknik bir arıza sebebiyle Messenger Kids uygulamasının binlerce çocuğa aileleri tarafından onaylanmamış kişilerin bulunduğu Messenger gruplarına giriş izni vermesinin ardından geldi.
Mektupta, Facebook'un ebeveynlere çocuklarının onaylanmamış kişilere maruz kalmayacağına dair verdiği söz hatırlatılarak, şirketin bu sorumluluğu yerine getirmek zorunda olduğu belirtildi.
Facebook, mektuba henüz cevap vermezken, senatörler, Facebook'un soruları en geç 27 Ağustos'a kadar yanıtlamasını istiyor.
Messenger Kids uygulaması
Facebook tarafından Aralık 2017'de hayata geçirilen Messenger Kids, 13 yaş altı kullanıcılar için tasarlandı.
Uygulamada, Facebook hesabından etkinleştirilerek arkadaş listesi oluşturulabiliyor. Çocukların mesajlaşması, video ve fotoğraf gönderebilmesine olanak veren uygulamaya göre, iki çocuğun konuşmak istemesi halinde ailelerinden dijital izin onayı alması gerekiyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Facebook, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:11 Kaynak: AA
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