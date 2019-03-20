Son Dakika Haberleri: ABD'li Senatörlerden Veliaht Prens Bin Selman'a Mektup

ABD'li Senatörlerden Veliaht Prens Bin Selman'a Mektup

1 saat önce

ABD'li bir grup Demokrat senatör, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a aralarında ABD vatandaşının da olduğu tutuklu aktivist ve muhalifleri serbest bırakması çağrısında bulundu.

ABD'li Senatörlerden Veliaht Prens Bin Selman'a Mektup, System.String[]
ABD'li bir grup Demokrat senatör, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a aralarında ABD vatandaşının da olduğu tutuklu aktivist ve muhalifleri serbest bırakması çağrısında bulundu.

Demokrat Senatör Dick Durbin, 2020 Başkanlık aday adayı Elizabeth Warren ve Jeanne Shaheen'nin de aralarında bulunduğu 9 Demokrat senatör, Veliaht Prens bin Selman'a mektup yazdı.

Senatörler, mektupta, Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan muhalif ve aktivistlerin salınması çağrısı yaparak, şu ifadelere yer verdi:

"Sadece saygın uluslararası örgütler tarafından barışçıl aktivist ve muhaliflerin uzun süre keyfi tutuklandığına dair raporlar değil, aynı zamanda kadınlara, farklı dine mensup bireylere ve göçmen işçilere uygulanan kötü muamele ve sistematik ayrımcılık da açık bir şekilde belgelendi."

Yazar Raif Bedevi ve insan hakları avukatı Velid ebu Kahir'in yanı sıra kadın hakları savunucusu Lujen Hatul ve Samar Bedevi'nin şartsız tahliyesini isteyen senatörler, 2017'den beri Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşı Dr. Velid Fitahi'nin de serbest bırakılmasını talep etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:26 Kaynak: AA

Jeanne Shaheen, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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