ABD'li senatörlerin hazırladığı yaptırım paketi açıklandı: Erdoğan'ın mal varlığı ve Halkbank
18 dakika önce
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonlardan dolayı Ankara’ya karşı yaptırımlar içeren bir yasa tasarısını Kongre'ye sunacağını açıkladı.
ABD'li senatörler Türkiye'yi hedef alan yeni yaptırım tasarısını açıkladı, listeye Halkbank ve Erdoğan ve ailesinin mal varlığının araştırılması da girdi.
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlardan dolayı Ankara'ya karşı yaptırımlar içeren bir yasa tasarısını Kongre'ye sunacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:27
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