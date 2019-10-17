Son Dakika Haberleri: ABD'li senatörlerin hazırladığı yaptırım paketi açıklandı: Erdoğan'ın mal varlığı ve Halkbank
Son Dakika Dünya ABD'li senatörlerin hazırladığı yaptırım paketi açıklandı: Erdoğan'ın mal varlığı ve Halkbank

ABD'li senatörlerin hazırladığı yaptırım paketi açıklandı: Erdoğan'ın mal varlığı ve Halkbank

18 dakika önce

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonlardan dolayı Ankara’ya karşı yaptırımlar içeren bir yasa tasarısını Kongre'ye sunacağını açıkladı.

ABD'li senatörlerin hazırladığı yaptırım paketi açıklandı: Erdoğan'ın mal varlığı ve Halkbank, System.String[]

ABD'li senatörler Türkiye'yi hedef alan yeni yaptırım tasarısını açıkladı, listeye Halkbank ve Erdoğan ve ailesinin mal varlığının araştırılması da girdi.


ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlardan dolayı Ankara'ya karşı yaptırımlar içeren bir yasa tasarısını Kongre'ye sunacağını açıkladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:27 
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