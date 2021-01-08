ABD'li senatörün "Yağmalama ve şiddete sıfır tolerans" sözleri, akıllara Irak'ta altın yağmaladığı görüntülerini getirdi - Son Dakika

ABD'li senatörün "Yağmalama ve şiddete sıfır tolerans" sözleri, akıllara Irak'ta altın yağmaladığı görüntülerini getirdi

08.01.2021 07:36

Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından açıklama yapan Senatör Tom Cotton, "İsyan, yağmalama ve şiddete sıfır tolerans" dedi. ABD'li senatörün bu sözleri, kendisinin Irak Savaşı'nda altınları yağmalarken çekilen görüntülerini akıllara getirdi.

ABD'de Kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden kazandı. Her fırsatta seçim sonuçlarına itiraz edeceğini söyleyen Başkan Donald Trump'ın başkent Washington'da düzenlediği "Çalmayı Durdur" mitingi bardağı taşıran son damla oldu.

KONGRE BİNASINI BASTILAR

Mitingin ardından Kongre binasını saran Trump destekçileri, polisle çatışarak binayı bastı. Gösterilerde şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybetti, birçok yaralı var. Kontrolden çıkarak şiddet olaylarına dönüşen protestoların ardından Trump'tan peş peşe itidal çağrıları gelirken, Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'un kanlı baskınla ilgili sözleri akıllara Irak Savaşı'nı getirdi.

ABD'li senatörün 'Yağmalama ve şiddete sıfır tolerans' sözleri, akıllara Irak'ta altın yağmaladığı görüntülerini getirdi

ALTINLARI YAĞMALARKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

ABD Senatörü Tom Cotton, Kongre binasının basılmasına dair "İsyan, yağmalama ve şiddete sıfır tolerans" dedi. ABD'li senatörün bu sözleri, kendisinin Irak Savaşı'nda altınları yağmalarken çekilen görüntülerini akıllara getirdi.

ABD'li senatörün 'Yağmalama ve şiddete sıfır tolerans' sözleri, akıllara Irak'ta altın yağmaladığı görüntülerini getirdi

ABD siyasetinde şu an görev yapan bazı isimlerin Irak'ta merkez bankası yağmalanırken görüntüleri ortaya çıktı. Bu siyasetçiler şimdi ise yağmalama ve vandallığa karşı sözleriyle gündeme geldiler.

Kimyasal silah iddiası ile 2003 yılında Irak'ı işgal eden Amerikan askerleri arasında yer alan ve hazineden çalınan altınlarla poz veren Thomas Bryant Cotton 2015'ten bu yana Amerika Birleşik Devletleri Arkansas Senatörü olarak görev yapıyor.

ABD'li senatörün Yağmalama ve şiddete sıfır tolerans sözleri, akıllara Irak'ta altın yağmaladığı görüntülerini getirdi

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Son Dakika Dünya ABD'li senatörün 'Yağmalama ve şiddete sıfır tolerans' sözleri, akıllara Irak'ta altın yağmaladığı görüntülerini getirdi - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (2)
  • laz Oğlu LAZ: İrak a yanlız petrol için değil Altın ve diğer değerli madenler için girdiklerinin fotoğrafları . Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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