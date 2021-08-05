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ABD'li silah üreticileri: "Meksika günah keçisi arıyor, suç senin sorumluluğun" - Son Dakika

ABD'li silah üreticileri: "Meksika günah keçisi arıyor, suç senin sorumluluğun"

05.08.2021 21:48
ABD'li silah üreticileri:

Meksika hükümetinin dün ABD'li silah şirketlerine dava açtığını açıklamasının ardından ABD'deki Silah Sanayi Ticareti Derneği (NSSF), suçlamaları reddederek, "Meksika günah keçisi arıyor, suç senin sorumluluğun" dedi.

Meksika hükümetinin dün ABD'li silah şirketlerine dava açtığını açıklamasının ardından ABD'deki Silah Sanayi Ticareti Derneği (NSSF), suçlamaları reddederek, "Meksika günah keçisi arıyor, suç senin sorumluluğun" dedi.

Meksika hükümetinin ABD'li bir grup silah şirketine ülkedeki şiddeti attıran ve kaçakçılığı kolaylaştıran ticari uygulamalar yapmakla suçlayarak dava açması üzerine ABD'deki Silah Sanayi Ticareti Derneği (NSSF) Başkan Yardımcısı ve Hukuk Danışmanı Lawrence Keane açıklama yaptı.

"MEKSİKA HÜKÜMETİ ÜLKESİNDEKİ YAYGIN SUÇ VE YOLSUZLUKTAN SORUMLUDUR"

Keane, "Meksika hükümeti ülkesindeki yaygın suç ve yolsuzluktan sorumludur. Meksika'daki suç faaliyetleri, yasadışı uyuşturucu kaçakçılığının, insan kaçakçılığının ve organize suç kartellerinin doğrudan bir sonucudur" dedi.

"Bu karteller, yasadışı olarak Meksika'ya ithal edilen veya Meksika Ordusu ve kolluk kuvvetlerinden çalınan ateşli silahları suç teşkil edecek şekilde kötüye kullanmaktadır" ifadelerini kullanan Keane, "Meksikalı yetkililer yasalara uyan ABD şirketlerini günah keçisi yapmak yerine çabalarını kartelleri adalete teslim etmeye odaklamalıdır" dedi.

Keane, 2008 yılında Meksika'da ele geçirilen silahların yüzde 12'sinden daha azının ABD'den geldiğini savunurken, 2008 yılında ele geçirilen yaklaşık 30 bin silahtan yalnızca 7 bin 200'ünün ABD makamlarından izini sürmesinin istendiğini ve bunların yaklaşık yarısının ABD'den sevk edildiğinin tespit edildiğini aktardı.

"MEKSİKALI ASKERLER ABD YAPIMI HİZMET TÜFEKLERİ İLE BİRLİKTE UYUŞTURUCU KARTELLERİNE KATILMAK İÇİN KAÇMAYA DEVAM EDİYOR"

Firar ederek kartele katılan Meksikalı askerlere dikkat çeken Keane, "Ayrıca, Birleşik Devletler Hükümeti ateşli silahları doğrudan Meksika Hükümetine satıyor. Meksikalı askerler ABD yapımı hizmet tüfekleri ile birlikte uyuşturucu kartellerine katılmak için kaçmaya devam ediyor. Son yıllarda firar eden Meksikalı asker sayısı 150 binin üzerine çıktı. ABD hükümetinden edindiğimiz bilgiye göre Meksikalı kartellerin kullandığı en öldürücü silahların Orta Amerika'dan geliyor" dedi.

MEKSİKA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN NSSF'YE CEVAP

Meksika Dışişleri Bakanlığı, ABD'deki Silah Sanayi Ticareti Derneği (NSSF) tarafından yapılan açıklamaya sosyal medya hesabından bir bildir yayınlayarak cevap verdi. Bildiride, NSSF'nin sadece 2008 yılına ait bilgilere dayanarak yaptığı iddianın aksine Meksika Dışişleri Bakanlığı ülkedeki suç mahallerinde ele geçirilen silahların yüzde 70 ila 90'ının ABD'den kaçak yollarla ülkeye sokulduğunu garanti etti.

Bildiride ayrıca, Meksika hükümetinin açtığı bu davadaki kararlılığına dikkat çekilerek, "Dava, davalı şirketlerin yasadışı ve ihmalkar uygulamalarda bulunduğunu kanıtlayacaktır. Mahkeme, yüzlerce insanın ölümü pahasına bazılarının zenginleşmelerini meşrulaştırmaya çalışan yüzeysel mesajları değil, gerçekleri ve kanıtları bilecektir" denildi.

Meksika devlet başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise bugünkü basın toplantısında konu ile ilgili konuşarak, bu şirketlerin Meksika'daki organize suç ile uğraşan müşterilerine özel modeller ürettiğini belirtti.

(Saim Sevinç/İHA)

ABD'li silah üreticileri: Meksika günah keçisi arıyor, suç senin sorumluluğun

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sonora, Keane, Silah, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'li silah üreticileri: 'Meksika günah keçisi arıyor, suç senin sorumluluğun' - Son Dakika


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