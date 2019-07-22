Son Dakika Haberleri: ABD'li şirket 700 milyon dolar ceza ödeyecek
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ABD'li şirket 700 milyon dolar ceza ödeyecek

49 dakika önce

Equifax 2017'de gerçekleşen siber saldırıda yaklaşık 150 milyon müşterisinin özel bilgilerinin sızması nedeniyle ceza ve tazminat ödemeyi kabul etti.

ABD'li şirket 700 milyon dolar ceza ödeyecek, System.String[]
Equifax 2017'de gerçekleşen siber saldırıda yaklaşık 150 milyon müşterisinin özel bilgilerinin sızması nedeniyle ceza ve tazminat ödemeyi kabul etti.
Equifax, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:57 
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