ABD'li şirket 700 milyon dolar ceza ödeyecek
49 dakika önce
Equifax 2017'de gerçekleşen siber saldırıda yaklaşık 150 milyon müşterisinin özel bilgilerinin sızması nedeniyle ceza ve tazminat ödemeyi kabul etti.
Equifax
2017'de gerçekleşen siber saldırıda yaklaşık 150 milyon müşterisinin özel bilgilerinin sızması nedeniyle ceza ve tazminat ödemeyi kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:57
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